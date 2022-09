Homenagem a Paulo Coelho e morte da Rainha Elizabeth II estão entre os assuntos da coluna da Beth; confira

Ao lado do marido Adalberto Ferreira da Silva e do filho Luís Otávio, Mara Silva arrancou mais uma folha do calendário da vida.

Gestor da eficiente equipe do Nobile Suites Gran Lumni Rio Branco, eficiente e dedicado, Anderson Moura recebeu seu diploma de psicólogo e já está selecionando local para atendimento de seus pacientes.

A ciência que trata da mente e as análises de processos e comportamentos de indivíduos e grupos humanos em diferentes situações tem feito a diferença nos tempos de instabilidade que atravessamos.

Morando atualmente em Uberlândia Luciana Alves empresta sua beleza a coluna.

Juliete S. Pinto aniversariou junto com a independência do Brasil e celebrou na viagem de férias em Camboriú. Happy Bistday!

Graça Tendras em seu jantar de aniversário na última segunda-feira. Antes ela fez questão da Missa em ação de Graças para agradecer por todas as bênçãos recebidas.

Paulo Coelho, o mais bem-sucedido escritor brasileiro do século passado e deste século, em número de livros vendidos dentro e fora do Brasil, e em tradução para outros idiomas, completou 75 anos.

Com títulos e gêneros variados, seus maiores sucessos continuam sendo “Diário de um Mago” e “O Alquimista “, mesmo nunca tendo sido aclamado pela crítica especializada nacional, destina parte da sua fortuna para auxiliar jovens escritores brasileiros.

Diva faz assim! Catherine Deneuve chegou descalça no Lido, para receber seu Leão de Ouro pela carreira, no Festival de Veneza. Ela já havia ganhado o Copa Volpi de Melhor Atriz em 1998 no mesmo festival por Place Vendôme de Nicole Garcia e, claro, era a estrela de Belle Du Jour, de Louis Buñuel, que venceu o Leão de Ouro, em 1967.

Os Walter Casagrande e Juca Kfouri prometem fazer juntos uma cobertura independente da Copa do Mundo!

Será um canal de NARRAÇÃO INDEPENDENTE, transmitida via youtube e até rádios, como a RBA de SP, com o atrevimento de ser ligada na TV “mutada na transmissão da mídia mainstream e botando o áudio em cima”.

Sim, tenho senso crítico quanto a muitas coisas, inclusive as mutretas da FIFA, mas GOSTO de futebol e da narração deles!

Mais longeva monarca britânica da história, que passou 70 anos no trono, atravessou crises e guerras e virou ícone pop, a Rainha Elizabeth II morreu quinta-feira, dia 8 aos 96 anos no castelo de Balmoral, na Escócia. Se está ruim para você, imagina para o Charles que vai ter que começar a trabalhar aos 73 anos e ainda como Rei!

O histórico “grito da independência” é um episódio apinhado de mitos. Em quase 200 anos, houve tanta romantização que poucos conhecem os fatos da tarde de 7 de setembro de 1822, quando D. Pedro I proclamou “independência ou morte” perto do riacho do Ipiranga, em São Paulo. Até o protagonista da cena, cujo coração chegou ao Brasil para a celebração do bicentenário, ficaria surpreso de ver como o evento está retratado, por exemplo, no célebre quadro de Pedro Américo batizado com o seu berro.

A realidade foi bem diferente. Aos 24 anos, Pedro não estava num cavalo usando traje nobre. Montava uma mula, com roupas de tropeiro, e lutava contra um terrível desarranjo intestinal.

Cansada de pessoas com a Síndrome do pequeno poder

A economista Maria da Conceição Tavares está certíssima. Um dos maiores erros econômicos do mundo se chama PIB. E nele incorreram todos os regimes econômicos, inclusive os socialistas e comunistas, pois todos se basearam no conceito de crescimento do PIB como forma de se aferir a saúde econômica de uma nação.

O PIB, sozinho, como conceito aplicado no mundo todo durante todo o século XX, pode ser considerado o culpado pela crise climática. Leiam o Tratado Para o Decrescimento Sereno, do Sèrge Latouche, e compreendam que o verdadeiro dilema econômico do século XXI está muito além da questão do socialismo X capitalismo. É sobre crescimento infinito com desigualdade X decrescimento com distribuição de riqueza.

