Horóscopo 2022: confira a previsão deste sábado para o seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Aproveite o sábado para resolver assuntos práticos. Mercúrio retrógrado voltará a interferir na saúde e no trabalho cobrando soluções mais efetivas. Este será um bom momento para reformulações da rotina e do papel profissional. Elimine tarefas pendentes, organize ideias e analise detalhes de novos projetos e contratos. O prazer estará nas pequenas coisas hoje. Caminhe, treine ou cuide da beleza.

Touro (21/04 – 20/05)

Programe um sábado divertido e curta as coisas boas da vida. Alegria, criatividade e animação não faltarão, se você fizer o que tem vontade e não ficar na enrolação alheia. Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre a vida e o amor. Aprofunde um vínculo especial ou embarque numa nova paixão, se o coração estiver livre. A noite será de fortes emoções: viva o momento presente! Conquiste o crush! Descubra o amuleto do amor de cada signo

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Conversas num tom profundo fortalecerão vínculos importantes em sua vida e promoverão a união familiar. O sábado trará momentos de grande emoção, empatia e carinho. Reúna pessoas queridas em casa, ouça lindas histórias, valorize suas origens e jogue a autoestima para cima. Estabilidade e conforto serão prioridade nas decisões de vida. Resgate elos do passado. Amor incondicional em alta!

Câncer (21/06 – 22/07)

Palavras carinhosas aprofundarão vínculos especiais. Não alimente pensamentos negativos com Mercúrio retrógrado. Aproveite o sábado para se movimentar, descobrir lugares agradáveis, caminhar e conferir novidades. Conversas com irmãos, parentes ou pessoa próxima despertarão seus melhores sentimentos. Descomplique a cabeça e mude a maneira de se relacionar. Novas relações à vista!

Leão (23/07 – 22/08)

O sábado ligará alertas na área financeira: pesquise preços antes das compras, faça contas, planeje o orçamento e feche bons negócios. Despesas maiores terão de ser adiadas com Mercúrio retrógrado na área do dinheiro. Aproveite para determinar prioridades e firmar acordos claros. Amplie as comunicações e marque presença nas redes sociais; novos contatos de trabalho poderão surgir casualmente.

Virgem (23/08- 22/09)

Com Lua, Vênus e Mercúrio retrógrado em seu signo, escolhas e objetivos serão revistos. Aproveite o sábado para cuidar da beleza, do corpo, investir na imagem com um novo visual. Conquistas na carreira estarão em andamento. Pense em como apresentar melhor ideias e projetos. A fase será de sucesso nos novos empreendimentos. Poder em alta!

Libra (23/09 – 22/10)

Relaxe, respire novos ares e areje a cabeça. O sábado será gostoso para curtir a natureza, atividades ao ar livre, compartilhar os sonhos com a família e apostar em novos começos. Planos de desenvolvimento poderão se concretizar: planeje uma viagem com antecedência ou se inscreva num curso. Com Sol em seu signo, a vitalidade estará de volta. Brilhe, decida novos rumos e renove a fé.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Conversas delicadas em tom profundo fortalecerão um vínculo de amizade. Aproveite o sábado para rever pessoas queridas e criar um ambiente acolhedor e confortável ao redor. Decisões da vida familiar ou de moradia darão segurança: planeje mudanças com antecedência. O momento cobrará desapegos; aposte no minimalismo e diminua o peso das suas estruturas.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Planos para o futuro e a carreira serão revistos; aproveite o sábado para visualizar novos caminhos e onde quer chegar. Este será um lindo momento para criar projetos com o par e aumentar a confiança na relação. Se estiver solteiro, critérios de escolha visarão a estabilidade material e afetiva. Aposte só no que pode dar certo a longo prazo. Firme acordo financeiro com a família ou num negócio imobiliário.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

A sintonia com a espiritualidade estará mais forte. Aproveite o sábado para elevar os sentimentos, expandir a consciência e fazer escolhas sábias. A bagagem de conhecimentos adquiridos dos antepassados estará presente hoje. Aprenda o significado dos rituais e filosofias. Mercúrio retrógrado apontará valores universais e trará reflexões sobre seu papel na sociedade e sentido nesta vida.

Aquário (21/01 – 19/02)

Busque respostas íntimas e existenciais dentro de você. Um mergulho nos sentimentos revelará sonhos, ambições e desejos de mudança. O sábado pedirá privacidade. A troca de confidências com o par ajudará nas decisões e nas estratégias para alcançar seus objetivos, mesmo os mais secretos. Se estiver solteiro, conte com poder de conquista e embarque numa nova paixão. Prestígio em alta!

Peixes (20/02 – 20/03)

Emoções fortes, conversas delicadas e clima de romance intensificarão uma relação especial. Concretize planos do casamento com bons acordos. O sábado trará reflexões importantes sobre parcerias, negócios e projetos da vida familiar. Mudanças virão para melhor nesta fase. Se uma porta se fechar, outra se abrirá em seguida. Não desista fácil; pense positivo e descubra oportunidades!