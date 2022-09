Horóscopo: confira a previsão de desta quarta-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Aceite convites de amigos, circule pelas redes sociais, aposte em uma abertura social maior e curta momentos leves em ótima companhia neste feriado. Discussões aumentarão o seu envolvimento com política e assuntos de interesse coletivo. Contatos de trabalho permanecerão abertos. Fique de olho nas oportunidades e mantenha a cordialidade com parceiros. Amor com companheirismo e entendimento.

Touro (21/04 – 20/05)

Aproveite o feriado para pensar no futuro, organizar ideias de trabalho e planejar investimentos. Com Marte na sua área do dinheiro, evite gastos por impulso para não estourar o orçamento. Canalize o excesso de energia em novos projetos para ganhar mais. Invente uma programação diferente com os filhos ou o par. Se estiver solteiro, brinque, descontraia e dê chances ao acaso. Paixão em alta!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Se puder viajar, será uma ótima opção para o feriado. Aproveite também para aproximar quem está longe com vídeochamadas, curtir os filhos ou desenvolver ideias de novos projetos. Obrigações virão em primeiro lugar; se tiver pendências, determine prioridades. O dia favorecerá decisões de vida, reencontros e resgates do passado. Curta um clima de harmonia com a família. Novidades à vista!

Câncer (21/06 – 22/07)

Um pouco de privacidade fará bem ao espírito. Aproveite o feriado para conversar com a família, arrumar suas coisas e organizar planos. Trocas de mensagens com amigos trarão novidades. Circule nas redes sociais, fique por dentro das notícias e descubra novos focos de interesse. A fase incentivará estudos e novas amizades. Ligue as antenas; informações preciosas poderão chegar por acaso.

Leão (23/07 – 22/08)

Uma onda de energia positiva envolverá amor, amizades e irmãos. Curta momentos carinhosos com emoção e novidades fresquinhas neste feriado. Aproveite também para planejar o futuro; investimentos ficarão mais claros. Encontre soluções financeiras para viabilizar uma viagem ou atualizar tecnologias. Vários planetas retrógrados cobrarão reflexões e mudanças. Alargue horizontes!

Virgem (23/08- 22/09)

O prazer estará nas pequenas coisas e no autocuidado. Aproveite o feriado para cultivar o amor próprio, dar atenção ao corpo e realçar sua beleza natural. Valerá também avaliar uma proposta profissional, tomar decisões sobre o futuro e abrir novos caminhos na carreira. Evite altos gastos; será melhor ajustar planos e manter o orçamento equilibrado nesta fase de mudanças e novos desafios.

Libra (23/09 – 22/10)

Decida uma viagem e garanta prazeres diferentes. Mudanças acontecerão de dentro para fora. Valorize seus talentos, equilibre a saúde e determine objetivos mais altos. Mercúrio em seu signo movimentará a vida numa direção mais atraente. Finalize processos do passado e embarque em novas experiências, com autoconfiança, espírito de aventura e fé. Cenário positivo para o futuro!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Feriado gostoso para curtir o sossego do lar, o carinho da família e visualizar as mudanças que deseja. Valerá também retomar relações do passado e abrir novos caminhos de trabalho. Pegue leve; a saúde e a mente pedirão relaxamento e cultivo de bons hábitos. Talvez você decline convites de amigos e prefira acompanhar os acontecimentos coletivos pelos noticiários. Recarregue as baterias!

Sagitário (22/11 – 21/12)

O feriado será movimentado por muitas comunicações, contatos e conversas agradáveis com amigos. Aproveite também para aproximar os irmãos com palavras carinhosas. Vênus e Sol iluminam o futuro e a carreira. Aposte em inovações no trabalho e em novas conexões profissionais. Assuntos comerciais rondarão a cabeça; troque ideias com uma amizade próxima. Criatividade e amor em alta!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Abasteça a casa, compre itens de necessidade ou organize as contas. Assuntos financeiros estarão em destaque neste feriado. Conte com o apoio da família ou de alguém do passado para viabilizar um novo projeto de trabalho e proteger o patrimônio. Este será um bom momento para planejar o futuro. Um convite de viagem ou proposta de longe poderá surgir inesperadamente e animar o clima.

Aquário (21/01 – 19/02)

Com Lua em seu signo, o feriado será cheio de emoção. Brinque com os filhos, troque confidências com o par, circule por lugares seguros e amplie discussões com amizades estimulantes. Valerá também falar com quem está longe ou aproveitar para viajar. Reestruturações e mudanças continuarão em andamento: encontre soluções originais para viver com mais leveza e privacidade.

Peixes (20/02 – 20/03)

Relaxe, respire, medite e encontre respostas existenciais. Os pensamentos se voltarão para os sonhos da vida íntima e familiar. Visualize um projeto da casa; detalhes farão a diferença no conforto e no bem-estar. Aproveite o feriado para dar atenção a pessoas queridas e trocar percepções com o par. A sintonia com a intuição estará forte; não se exponha sem necessidade. O dia pedirá privacidade.