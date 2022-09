Horóscopo do dia: confira a previsão deste sábado para seu signo

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Palavras carregadas de emoção marcarão as conversas deste sábado, que trará proximidade com irmãos e conexões com pessoas de fora. Encurte distâncias com vídeochamadas ou decida uma vigem no impulso. Valerá também circular por lugares diferentes, deixar a vida fluir naturalmente e dar chances ao acaso. O dia trará novidades inspiradoras e surpresas gostosas no amor.