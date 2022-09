Horóscopo do dia: confira a previsão para seu signo neste sábado

Áries (21/03 – 20/04)

Atividades ao ar livre, esportes e contato com a natureza darão sabor ao sábado: um bate e volta para um lugar bonito perto da natureza pode ser decidido no impulso. Aproveite também para conferir a agenda cultural ou fazer vídeo-chamadas e matar a saudade de quem está longe. Novidades virão de várias partes, ligue suas antenas nas conversas de hoje e pesquise informações de trabalho.

Touro (21/04 – 20/05)

Descubra mistérios e segredos: o sábado trará revelações que podem desencadear mudanças e decisões de vida. Este será um bom momento para desapegos e reestruturações. Aposte em novos projetos e reinvente a vida. Emoções fortes marcarão um reencontro nesta fase de resgates do passado. Aproveite para receber pessoas queridas em casa e curtir as delícias da intimidade.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Carinho, emoção e lembranças gostosas envolverão a família, amor e amizades especiais. O passado estará iluminado nesta fase: fortaleça as raízes e valorize a história de vida. Novidades de amigos despertarão curiosidade, ideias criativas não faltarão neste sábado. Canalize o excesso de energia e diminua inquietudes com atividade física. Conquistas pela frente com Marte em seu signo!

Câncer (21/06 – 22/07)

Cuidar da saúde e do seu equilíbrio serão essenciais neste sábado. Aproveite para movimentar o corpo, circular por trajetos diferentes, arejar a cabeça com assuntos leves e curtir prazeres gastronômicos. Este também será um bom momento para organizar seus espaços e ideias. Descarte itens sem uso, planeje mudanças com a família e encontre novas motivações. Carreira em ascensão!

Leão (23/07 – 22/08)

Uma onda de energia positiva envolverá os filhos, o amor e investimentos. Planeje uma viagem com mais confiança no futuro. Amizades de fora darão dicas preciosas, conversas de hoje trarão boas soluções e entusiasmo com novos projetos. Alegria e prazer estarão de volta: alimente o coração com esperanças e sentimentos generosos. Cuidados estéticos e corporais realçarão sua beleza e brilho.

Virgem (23/08- 22/09)

Compra ou construção da casa, gastos com a família e projetos pessoais inspirarão um passo maior na carreira. Aproveite o sábado para tomar decisões sobre o futuro e planejar investimentos. Talvez não dê para realizar todos os desejos ainda. Determine prioridades e equilibre o orçamento. Um velho sonho poderá se concretizar e promover mudanças positivas em sua vida. Encontre seu lugar!

Libra (23/09 – 22/10)

Informações de longe apressarão decisões de uma viagem ou de inscrição num curso. Aproveite o sábado para determinar metas mais altas e investir no seu desenvolvimento, com autoconfiança e otimismo. Converse com irmãos, finalize processos do passado e embarque em novas experiências. Mudança de ambiente favorecerá o amor, os estudos e novas relações. Alargue os horizontes!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Ideias de trabalho e oportunidade financeira surgirão magicamente. Aumente a sintonia com a intuição e siga seu coração. O dia trará surpresas e soluções inesperadas. Carreira e amor poderão caminhar juntos nesta fase. Evite estourar o orçamento com gastos por impulso. O momento cobrará melhor administração dos seus recursos e respeito aos limites. Planeje novas atividades e cuide da saúde.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Realize seus desejos e vontades. O sábado será gostoso para curtir as coisas boas da vida em ótima companhia. Invente uma programação diferente, convide amigos, motive o par e torne seu dia interessante. Clima animado no amor, a vida terá mais sabor com paixão, prazeres, diversão e arte. Adie preocupações e foque no momento presente. Autoconfiança, criatividade e carisma em alta!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Relaxe, dê atenção aos sonhos, pense no futuro e desenhe novos projetos. Apesar da preguiça, o sábado será animado com atividades gostosas numa viagem ou programas culturais. Saúde mais frágil cobrará disciplina, evite exageros na alimentação e na bebida. Aproveite a fase para retomar atividade física, praticar esporte ou intensificar o treino. Alguém do passado oferecerá trabalho.

Aquário (21/01 – 19/02)

Amigos farão convites sedutores. Aproveite o sábado para aprofundar amizades, circular em um ambiente diferente, descobrir tendências e ficar por dentro das novidades. Conexões com pessoas de longe despertarão desejos de viajar e de curtir aventuras. Estude outro idioma ou preste um concurso. O momento trará planos de desenvolvimento e conquistas pessoais importantes. Poder em alta!

Peixes (20/02 – 20/03)

O sábado será gostoso para trocar confidências com a família, planejar compra ou reforma da casa e criar planos a dois para o futuro. O cenário será positivo nos negócios e investimentos, mesmo que as soluções ainda não se concretizem. Não fique esperando as coisas acontecerem: projete a imagem, ganhe popularidade, alavanque a carreira com novos projetos e abra um caminho de sucesso!