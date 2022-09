Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Pela dor ou pelo amor?

Data estelar: Lua míngua em Touro

Tu anseias mudanças, porque sofres, mas quando as mudanças se tornam disponíveis e chega a hora de tomares as iniciativas pertinentes para as colocares em marcha, nesse momento tua alma recua e se refugia novamente no mundo que pretende mudar, e que a faz sofrer.

Sabemos que esse mundo em que existimos está errado, e que produz personagens sinistros que sintetizam a história equivocada de nossa humanidade, sempre de dedo em riste, sempre promovendo discursos moralistas que dividem as pessoas e as colocam em confronto.

Sabemos que, se no mundo não há lugar para todos, então não há lugar para ninguém, que é o que vivemos, mas, mesmo assim, quando chega a hora de promover a mudança, recuamos e iniciamos um novo ciclo de ignorância.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É hora de manter a ordem, a despeito de tudo contribuir para o contrário. Sem uma organização consolidada, sua alma vai se perder e as boas oportunidades deste momento passarão em brancas nuvens. Você não quer isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar das divergências e discordâncias, em algum momento você superará todas as tensões e seguirá em frente com seus propósitos. Por que não começar a viver isso agora mesmo, ainda que o cenário não esteja completo?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Com a alma tomada por emoções desencontradas, fica difícil escolher com tino o que seria melhor fazer em seguida. No entanto, esse é o cenário, portanto, mesmo que a escolha seja desatinada, siga em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se você conversar com algumas pessoas selecionadas a dedo sobre os assuntos que pesam sobre sua alma, é certeza que algo auspicioso há de acontecer. Pode não se encontrar a solução, mas haverá mais leveza e alegria.