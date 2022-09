Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar de todo o cansaço que pesa sobre sua alma, se você fizer um pouco de esforço para sair da toca e socializar, verá que o contato com as pessoas se torna nutritivo em ideias e emoções positivas. Aproveite.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ficar esperando que haja tempo disponível para colocar em marcha suas pretensões mais ousadas é o mesmo que procrastinar. Agora é um momento em que se torna propício apostar alto na vida e se atrever à aventura.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A curiosidade mata os gatos, mas enriquece o conhecimento humano. Está certo que nem todas as curiosidades mereceriam ser satisfeitas, porém, como a alma saberia antecipadamente quais seriam ou não merecedoras?

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Emoções desencontradas circulam à solta, e isso estressa bastante, mas ao mesmo tempo nada é tão sério assim, que precise de sua intervenção direta e imediata. Deixe passar, você verá que é tudo muito superficial.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os conflitos acontecem porque as pessoas apresentam intenções discordantes, porém, isso não cria o destino inevitável do desencontro. Ao contrário, os conflitos sugerem ser possível encontrar a via criativa da harmonia.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tantas coisas poderiam ser feitas, tantas potencialidades dormentes que aguardam para ser acordadas. Saiba que nada novo acontecerá entre o céu e a terra como efeito de golpes de sorte. Tome as iniciativas pertinentes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Busque refúgio onde seja possível, porque há momentos em que a alma precisa aumentar a dose de segurança e conforto, em nome de voltar a se sentir em paz, serena o suficiente para continuar com a luta da vida.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é um ótimo momento para negociar, em nome de você obter os resultados pretendidos, mas ao mesmo tempo também fazer concessões, porque não se trata de atropelar o mundo, mas de haver mínima harmonia em tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aproveite este momento, em que sua alma se sente um pouco mais segura do que o habitual, e organize seus afazeres de tal forma que não haja ansiedade nenhuma espreitando entre uma coisa e outra. Alma em paz.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As intenções, boas ou más, se resolvem através de ações concretas. De nada adiante sua alma estar plena de intenções e nada fazer para as demonstrar. Aja, só assim suas intenções serão conhecidas de verdade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure ficar em silêncio e tomar distância de tudo e de todos, para que as emoções desencontradas que circulam pela sua alma não se manifestem de uma forma que pessoa alguma conseguiria entender. Evite a exposição.