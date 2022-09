Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A delícia de ter tudo sob controle é fruto, em grande parte, de haver uma rotina de tarefas que são cumpridas com carinho, evitando a procrastinação e, também, o automatismo. Há muita riqueza nas tarefas habituais.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A beleza não se constrói de um dia para outro, a beleza há de ser cultivada diariamente, do jeito que cada pessoa a consegue entender. Os hábitos harmoniosos, provedores de serenidade, de autoconfiança, tudo isso é beleza.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Arrume bem os lugares onde você passa uma boa parte do tempo, porque tudo é um cenário, e é bem sabido que um bom cenário promove atuações aperfeiçoadas. Para cumprir seu papel no roteiro, você precisa de cenário.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure conversar a respeito das lindas imagens que sua mente consegue captar neste momento, mas selecione a dedo as pessoas com quem conversar. Às vezes é melhor abrir a alma a pessoas desconhecidas do que às habituais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A segurança material não depende de algo grandioso acontecer, porque nem isso significaria alívio, apenas o começo de maiores e mais amplas complexidades. A segurança material advém do desapego e da tranquilidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Talvez você se prenda a dilemas e dúvidas que não haveria necessidade de administrar, porque são questões que se resolvem por si sós, sem necessidade de se debruçar sobre elas. Viva, simplesmente viva e nada mais.