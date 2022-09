Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda

Tua revolta

Data estelar: Sol e Júpiter em oposição

Dentro do que te seja possível, encurta o tempo de tua indignação, porque o mundo anda tão de ponta-cabeça que nada mais provoca escândalo e a revolta fica toda para ser processada visceralmente e de forma individual, sendo muita coisa para ser metabolizada por ti, tua alma fica congestionada. Que tua revolta se transforme no bom humor que te permita enxergar saídas simples e criativas para teus perrengues.

Mas, se mesmo assim tua revolta for teimosa e persistente, rejeitando qualquer sinal de bom humor, preferindo continuar a remoer nas tuas vísceras, então, em vez de explodir de vez em quando, encontra um método para essa expressão, e passa a investigar de forma sistemática as contrariedades, buscando substituir o que está errado pelo que é certo na tua vida cotidiana, na tua rotina.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há todo um ajuste de contas que precisa ser feito para que as boas intenções não caiam no poço sem fundo das que nunca encontraram uma via eficiente de serem postas em prática. Contas claras conservam os relacionamentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando você se dedica ao cumprimento das tarefas e obrigações com a alma tomada de alegria e bom humor, tudo sai rápido e a vida é leve. Porém, quando é o contrário, até as coisas simples se complicam. Estados de ânimo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Encontrar o ponto em comum é a chave que vai abrir as portas dos relacionamentos que sua alma precisa para continuar em frente com os planos. Fácil dizer, difícil encontrar esse ponto em comum, quanto mais o estabilizar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Todo progresso inclui uma dose de incômodo temporário, entre uma situação confortável anterior e a outra, que ainda é desconhecida. Portanto, não se preocupe com o desconforto atual, esse acontece em nome do progresso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Expresse suas emoções tendo cuidado para não atropelar ninguém com isso, porque uma coisa é abrir seu coração para comunicar seus sentimentos, outra diferente é não perceber que, talvez, isso seja inadequado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Seus interesses precisam ser defendidos e preservados, e isso é algo que só você pode fazer. Eventualmente, você pode terceirizar durante um tempo essa ação, mas de todo modo, você terá de monitorar tudo muito de perto.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando estiver de bom humor, não guarde isso somente para si, mas faça o necessário para contagiar as pessoas com que se relaciona com esse elevado estado de ânimo, contando com que algumas delas resistirão e criticarão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Estar de bom humor e sentir-se bem, essas são as condições predominantes que acontecem independentemente de haver circunstâncias que as propiciem, e às vezes a despeito das contrariedades. Bom humor é assim mesmo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando as pessoas se entendem é tudo uma maravilha, bem diferente do normal, em que a discordância é a nota dominante, azedando até as situações que poderiam servir de alavanca para todos desfrutarem mais da vida.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando há boa vontade posta em ação, dificilmente algum obstáculo continuará resistindo, porque, ou é desintegrado ou se encontra uma maneira de driblar o que atravanca o caminho. Boa vontade em ação é tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há pontos de vista novos se instalando em sua mente, visões que mudam a realidade, não porque ela tenha sido diferente antes, mas porque você se limitava a tentar entender a realidade de acordo ao seu alcance de visão.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O melhor dinheiro possível é o dinheiro que circula, e não o dinheiro que é represado sob a ótica do medo, para que não falte no futuro. Se o dinheiro não circular, vai faltar para todo mundo. Faça circular.