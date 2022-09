Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta

Parece inatingível

Data estelar: Lua Vazia das 14h23 até 19h40

O princípio de Vida é o mesmo para as pessoas virtuosas e para as pervertidas, ele é a testemunha imperturbável de tudo que se faz com a Vida, mas não é ela que move as mãos de quem pratica crimes ou filantropia, ela apenas garante que as causas se resolvam de forma implacável nas suas consequências, para que os atores e atrizes do mundo tenham oportunidade de se reconhecer, e um dia, amadurecendo, se identificarem com a Vida, transcendendo o regozijo e o tormento.

Parece inatingível, mas não é, apenas é necessário treinamento diário para identificar a Moradora Interior que origina nossa experiência de ser.

À medida em que nos aproximamos à Vida de nossas vidas, ela também se aproxima e nos abençoa com sua Graça, nos dando sabedoria para que empreendamos todo tipo de ação, sem nos contaminar com os resultados.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Decisões importantes estão sobre a mesa do jogo e valeria a pena você se debruçar sobre elas e, principalmente, ouvir opiniões diversas sobre o assunto. Este é um momento que requer amadurecimento e sabedoria. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O que você precisa fazer não é difícil nem fácil, é apenas o que precisa ser feito, e se você vai gostar ou não de o fazer dependerá inteiramente do estado de ânimo com que encarar o inevitável. Assim são as coisas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Contagie as pessoas com seu bom humor, mas cuide para observar as reações, saindo estrategicamente de cena quando se deparar com aquelas incorrigíveis pessoas que se apegam ao mau humor e à severidade. Tome distância.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Conclua o que estiver ao seu alcance, se foque em tentar se livrar do entulho de tarefas que já passou da hora de finalizar, mas que continuaram sendo procrastinadas, sabe lá Deus as razões que levaram a fazer isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A alegria de reconhecer na prática a comprovação de suas teorias é incomparável, porque representa um marco que fica na memória. É necessário, porém, seguir em frente, porque os conceitos se ampliam de forma constante.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nem tudo que é caro é melhor do que outra coisa semelhante, que custe menos. Cuide dos seus recursos, para não se deixar seduzir pela publicidade, que promete mundos e fundos, mas não garante a realização das promessas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Contagiar as pessoas com bom humor e se deixar contagiar por elas pelo mesmo estado de ânimo, esta é a oportunidade do momento. Pode eventualmente acontecer o contrário? Dessa vez as chances foram minimizadas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Muitas coisas poderiam ser ditas, e são importantes, mas justamente por serem valiosas é que você precisa tratar a comunicação com carinho, evitando se precipitar em conversas que ainda não amadureceram.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O entusiasmo é sagrado, mas de vez em quando pode ser enganoso também, porque estimula as pessoas a acreditarem que algo tem tudo para dar certo, e se regozijam no sentimento, sem perceber as questões práticas envolvidas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure manter uma dinâmica de trabalho divertida e leve, sem ter de se encontrar, novamente, na posição de quem faz o necessário, mas com a alma pesada por não gostar de estar nessa posição. Escolha a alegria.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há coisas que não são fáceis de compreender, mas diante dessas, em nome de as aceitar, é melhor assumir uma postura leve e divertida, como a de quem investiga um artefato alienígena que pousou no jardim da casa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A despreocupação não há de se tornar sinônimo de você se exceder em gastos, que pareceriam desejáveis, mas não são necessários. A despreocupação há de servir para você adquirir mais sabedoria, e nada além.