Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Você não tem como saber antecipadamente se suas intenções encontrarão respostas positivas e um terreno fértil para germinarem. Você vai ter de se atrever a seguir em frente, a despeito da pouca ajuda disponível.

A pressa não é apenas inimiga da perfeição, como também um sinal de imaturidade, algo que pode jogar por terra vários esforços feitos em passado recente. Procure depositar um voto de confiança na vida e se aliar ao tempo.

Há margem para você se divertir um pouco e relembrar que a vida é celebração, apesar da tonelada de perrengues que possam espreitar por todos os cantos. A celebração, o divertimento, são instrumentos muito importantes.

Para você decolar será preciso mudar de uma forma substancial sua maneira de ver a vida, porque continuar se apegando a como tudo dava certo outrora seria a melhor maneira de estagnar e perder a oportunidade de decolar.

Negocie tudo, porque as coisas se apresentam de forma definitiva e aparentemente difíceis de mudar, porém, se você insistir em trazer novos dados à mesa de negociação, é certeza que conseguirá, pelo menos, ganhar tempo.

É importante fazer tudo de um jeito que sirva aos interesses da maioria das pessoas envolvidas, mas se ao funcionar assim você perde de vista seus interesses particulares, então será legítimo puxar a sardinha para seu lado.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mesmo que haja várias circunstâncias que impeçam as resoluções que sua alma quer colocar em marcha, ainda assim vale a pena seguir em frente, porque retroceder agora colocaria em perigo todo o esforço feito recentemente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Mantenha seus planos e intenções mais importantes fora da mesa do jogo, sob sigilo, porém, sem atrair a atenção nem levantar suspeitas de que você esteja fazendo algum jogo oculto. Trace estratégias sábias.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O fator humano sempre complica o cenário, mas também possui todo o potencial para aumentar o tamanho dos projetos, já que quando as pessoas se entendem e trabalham em conjunto, muito mais pode ser feito. Em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As ideias boas se comprovam quando são postas em prática, essa é a prova dos nove delas. Enquanto as ideias permanecem no mundo abstrato dos pensamentos, parecem todas ótimas. Agora é necessário colocar em prática.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

De uma maneira ou de outra, tudo que oprime sua alma neste momento se solucionará. O que fica difícil de perceber, neste momento, é como isso acontecerá, porque aparentemente todas as portas estão fechadas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Todo relacionamento precisa de equilíbrio de forças e, principalmente, de muita reciprocidade para esse equilíbrio se tornar a nota dominante. Portanto, as decisões precisam mudar de mãos de tempos em tempos.