Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

O beijo de mercúrio

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; Lua míngua em Virgem

O beijo de Mercúrio na Terra é o ápice do que se chama de retrogradação desse planeta, um evento que os antigos interpretaram dentro do alcance de seus entendimentos, e imaginaram que seria algo negativo, um sinal agourento. Infelizmente, a inércia desse significado ainda contamina os oficiantes da Astrologia, que repetem cegamente o mesmo significado, sem atentar ao fato de que, ao contrário, a aproximação de um planeta brinda com a chance de incorporarmos melhor seu significado.

Se uma pessoa com que nos relacionamos está distante, o relacionamento acontece na mente, onde se misturam a realidade e a fantasia, mas quando essa pessoa está próxima, a realidade se impõe e temos de nos relacionar com ela de acordo às práticas necessárias.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Evite se preocupar com todas essas coisas que sua alma não consegue entender, quanto menos aceitar, porque ao longo do tempo tudo irá se tornando mais claro e se encaixará direito na realidade que você aceita.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tenha em mente que tudo é diferente para todas as pessoas, e que o esforço para preservar a normalidade tem se mostrado fútil e contraproducente. Em algum momento todo mundo cairá na real e se transformará.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não se trata apenas de dar continuidade a tudo que você anda fazendo, mas também de prospectar caminhos novos e interessantes para você trilhar. Sem novidades, a alma se estressará e cairá no tédio. Melhor não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As indefinições atrapalham e precisam ser resolvidas, mas nem tudo está ao seu alcance, há coisas que precisam ser combinadas com outras pessoas, que não andam tão interessadas assim no processo. Definições.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As conversas precisam amadurecer um pouco mais para apresentarem propostas realmente concretas. Evite se deixar seduzir por palavras interessantes e promessas grandiosas, mantenha o juízo e consolide sua segurança.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça alianças, porque o momento requer a força da união para ser enfrentado e superado. Você pode testar a intenção de continuar sem contar com o apoio de ninguém, mas perceberá rapidamente que isso não dará certo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sua alma transita por um terreno que lhe é desconhecido, por isso as apreensões abstratas que tomam conta de você frequentemente. Porém, esses sentimentos não são profecias, mas expressões da tensão que impera a todo momento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há uma justa medida para todas as coisas e relacionamentos e, com certeza, essa é desconhecida para a natureza de seus desejos. Somente a vida, com seus mistérios, é capaz de determinar essa justa medida.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você poderia fazer o de sempre, dispensar a ajuda e se dedicar a fazer o que esteja ao seu alcance. Porém, dessa vez não há disponível esse caminho, mas o de se aproximar das pessoas que podem ajudar muito você.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quanto antes você se lançar à aventura de tentar realizar seus desejos e ideações, mais rapidamente também você poderá fazer os ajustes necessários para fazer caber as ideações abstratas na realidade concreta.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar das notícias perturbadoras, sua alma continua enxergando horizontes amplos, que convidam à aventura, e é isso que vale, porque mesmo que o mundo esteja naufragando, sempre haverá uma forma de transcender.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os acontecimentos se precipitam, o céu parece querer cair sobre sua cabeça, a tensão aumenta proporcionalmente, mas acontece que nada disso é uma profecia de tudo vir a dar errado. É desafio para sua alma administrar.