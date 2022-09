Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Conversa com o futuro

Data estelar: Lua cresce em Sagitário

Projeta tua mente ao futuro ideal, faz isso sem pudor nem tampouco temor de tropeçar em fantasias, que tanta decepção te provocaram em outros tempos. Nessa projeção ao futuro tu não precisas ter compromisso com a realidade, porque no momento é mais importante que tua mente adquira entusiasmo e vigor do que continuar se cingindo às limitações e constrangimentos da atualidade.

E não imagines que essa projeção seria apenas uma fuga, uma droga para aliviar tua angústia, porque o futuro é tão real quanto o presente e o passado, e através dessa conversa que estabeleças com o futuro se decidirão os próximos passos concretos que darás para te aproximar do que, agora, seriam meras projeções. Sem conversar com o futuro, nossa humanidade nunca poderia ter evoluído.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O bom trato entre as pessoas é fundamental, mas raramente acontece, porque as mesmas pessoas que pretendem ser bem tratadas são as que, ao mesmo tempo, destratam as outras. Assim não seria possível evoluir.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seria ideal que o tempo todo fosse tomado pelo prazer dos desejos satisfeitos, mas acontece que uma boa parte do seu tempo é tomada também pelas necessidades e obrigações, que você não precisa gostar, apenas cumprir.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A força individual não há de ser desvalorizada, porém, há momentos em que a vida demonstra que essa não é suficiente, porque para mudar o rumo das coisas é preciso juntar forças com outras pessoas. Força grupal.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Neste momento, em que sua alma experimenta algum tipo de regozijo, é quando se torna propício mexer nas coisas que de outra maneira ficariam aí, paradas. A experiência de vida é dinâmica, tome essa atitude.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Passe em revista tudo que você imagina ter compreendido bem, porque a mente é enganosa e faz com que você se encerre dentro de visões limitadas, com medo de enxergar o panorama maior em que essas estão inseridas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sua segurança e conforto não dependem inteiramente de recursos materiais, porque apesar de esses serem importantes, se você não trabalha seus estados de ânimos interiores, não haverá dinheiro suficiente para estar bem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Medir forças com as pessoas, se metendo em disputas, é um exercício bastante comum, mas seria melhor, se você se envolver nesse, que tenha um objetivo definido, senão vai virar uma perda de tempo e de energia.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Todas essas coisas lindas que você imagina precisam encontrar uma via eficiente de expressão, porque se você as compartilhar, o regozijo se multiplicará pelas pessoas que forem tocadas por essas coisas lindas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Procure pensar da maneira mais ampla possível, pense na estrutura do mundo em que você existe, por exemplo, porque qualquer coisa que você quiser realizar terá nesse mundo as oportunidades e dificuldades.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aproveite o momento bom, o momento em que as facilidades se apresentam, demonstrando que a vida neste planeta não é uma litania de dores e sofrimentos apenas. Aproveite o momento bom, se envolva na alegria.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ampliar o conhecimento é uma aventura fabulosa, mas que requer um fundamento importante, sua própria vontade de se aventurar para além do que sua alma pensa ter compreendido bem. O conhecimento é infinito, saiba disso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Facilidades e dificuldades se misturam nesta parte do caminho, portanto, se depender das circunstâncias, seus estados de ânimo oscilarão como uma gangorra. Porém, será que sempre seu humor terá de depender das circunstâncias?