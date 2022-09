Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Este é um momento de exposição, mediante o qual você pode avançar substancialmente no caminho que leva à conquista de suas pretensões. Procure escolher a dedo as iniciativas que você tomar hoje, para não perder tempo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure dar uma nota de bom humor às ideias sérias que sua alma pretende transmitir, porque com mais leveza as pessoas se interessarão e prestarão atenção. Isso não ocorreria se as suas palavras adotam um tom dramático.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Entre uma angústia e outra há momentos de leveza e alegria, ou deveria se afirmar o contrário? Enfim, você precisa escolher o tipo de condições que servem de marco para sua mente avaliar o proceder da vida. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A harmonia nos relacionamentos não acontece por algum tipo de golpe de sorte ou graça concedida pelos mundos superiores. Essa harmonia há de ser trabalhada todos os dias, através dos mínimos detalhes da convivência.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apoie sua alma nas tarefas cotidianas que, por serem habituais, nunca são devidamente valorizadas, apesar de serem elas as que sustentam tudo o mais. Procure, hoje, não querer nada grande, apenas o que seja da rotina.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça o que tiver vontade, ofereça a si um tempo no qual você não precisa seguir as regras nem tampouco se adequar ao que o mundo exige. Este é um momento no qual há espaço suficiente para que sua vontade prevaleça.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A estabilidade, a segurança, a previsibilidade, tudo isso pode parecer um pouco chato, mas são condições que ajudam sua alma a se aventurar, sem temer que, depois, não possa voltar atrás, se o considerar necessário.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tudo que sua alma pretende fazer há de ser esclarecido e posto sobre a mesa do jogo, para que ninguém seja tomado por surpresa e, como resultado, se criem resistências que só atrapalhariam seus movimentos.