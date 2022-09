Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

Efeitos da Lua Cheia

Data estelar: Sol e Urano em trígono

O tempo em torno da Lua Cheia sempre evoca emoções de todos os tipos, em geral nada suaves, porque intensas o suficiente para não passarem despercebidas, e nós temos de correr atrás do prejuízo na tentativa de preservar a ordem fundamental de nossa rotina.

A rotina nos parece detestável, porque ansiamos a grandeza que nos tire da miséria de parecermos engrenagem de ciclos existenciais que, por se repetirem, nos oprimem e apequenam. Porém, os acontecimentos grandiosos não o seriam se também se tornassem rotina. Se as grandes conquistas se tornassem habituais, é certeza que até elas nos entediariam.

Procura fazer as pazes com a ordem cotidiana e a aproveitar para limpar a bagunça objetiva e subjetiva que deve ter acontecido como efeito da Lua Cheia de ontem.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há muito para fazer, portanto, não se importe com que classicamente este seja um dia de descanso, porque na agenda cósmica sua presença não está inserida nesse tipo de cenário. Pelo contrário, muita atividade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De um jeito ou de outro, as coisas acontecem, e se acontecem sem sua intervenção, e muito diferentes do que você desejava, é porque chegou a hora de você se permitir abrir mão do domínio teimoso que pretende ter sobre tudo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Arrume sua vida interior antes de mais nada, porque se você não olhar com atenção e carinho para ela, sua percepção ficará atenta ao que as outras pessoas fazem e você as criticará com muita facilidade. Olhe para dentro.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas atrapalham bastante, mas as pessoas também são amorosas e trazem alegria. Os sentimentos ambíguos e paradoxais a respeito das pessoas são legítimos, e assim mesmo são em relação a você também.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça o que estiver ao seu alcance em primeiro lugar, mas não pare por aí, porque você tem muito mais fôlego ainda, e este é um momento em que a ação tende a dar mais resultados do que o normal. Por que não aproveitar?

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Lapide suas ideias antes de as expressar abertamente, para que quando as críticas começarem a chegar você tenha argumentos melhores para explicar. Ninguém parece disposto a mudar de ponto de vista, mas vale tentar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os sentimentos desencontrados podem se reencontrar e tudo voltar a um caminho de bastante harmonia. Do jeito que as coisas andam no mundo, não é de se admirar que todos tenhamos de lidar com emoções misturadas e desencontradas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure se aproximar dessas pessoas que podem abrir as portas que lhe interessam, mesmo que fique evidente que sua aproximação seja por interesse apenas. Isso é normal, apenas não é algo que seja declarado abertamente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Enquanto você continuar fazendo o que estiver ao seu alcance, a bola continuará no jogo e haverá perspectivas que animarão. Evite suspender sua atividade por não ver resultados, esses estão ocultos, mas vêm por aí.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Coloque toda sua boa vontade em prática, porque de intenções sem cumprir o caminho do inferno está cheio, e sua alma não vai querer se arrepender depois de ter perdido de vista o momento perfeito para agir.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Coloque a casa em ordem, para que sua alma se sinta confortável e segura, porém, ainda mais importante do que isso é o efeito que a ordem imprimir em sua alma, a motivando a se atrever a se envolver em coisas novas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ajuda não falta, o que ainda falta é boa vontade de sua parte para aceitar que, nesta parte do caminho, você não deve pretender dominar tudo e prescindir da ajuda oferecida, porque essa diminuiria seu domínio. Nada disso.