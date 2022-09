Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

Se queres mudar o mundo…

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em oposição

Se queres mudar o mundo, ama esse mundo com toda a força de teu coração, perdoando teus ancestrais por todos os erros que a ignorância espiritual provocou, e que ainda tenta se repetir através de ti.

Enquanto continues tentando exterminar o que te fustiga, as sombras e demônios da ignorância continuarão se alimentando de tua ira, mas a partir do momento em que abras teu coração e ilumines tua existência com a luz do conhecimento de como as coisas são, então te tornarás um elo da eterna corrente de continuidade da Graça Divina.

Como as coisas são? A Vida é eterna, mas nós a ignoramos e existimos em nossa parcial visão das coisas, e sofremos por isso, e fazemos sofrer também. A Vida é opulenta manifestação criativa, mas nós existimos como se estivéssemos sempre no prejuízo, sempre na carência.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As propostas são interessantes, mas acontecem no meio de um montão mais de coisas, e podem passar despercebidas. Apesar de hoje ser domingo, procure manter a mente clara e atenta a tudo que acontece. Acontece muita coisa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ria de seus problemas, ria de suas angústias, desintegre o poder de opressão que as coisas têm sobre sua alma, seja maior do que as circunstâncias. Tudo isso é possível, mas requer uma firme vontade de sua parte.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se todo mundo fizesse a própria vontade o tempo inteiro, provavelmente não haveria lugar para nada mais neste nosso planeta belo e assustado. Um pouco fazer sua vontade, outro pouco fazer a vontade alheia.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os estados de ânimo são surpreendentes e dominantes, porque são independentes das circunstâncias. O cenário, por exemplo, pode estar complexo e opressivo, mas se o estado de ânimo anda bem, tudo é administrável.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar de não parecer haver motivo para alegria, ela acontece mesmo assim, a despeito de todas as argumentações contrárias. Por isso, não se detenha nos pensamentos que acabrunham, aproveite a alegria disponível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os preços sobem mais rapidamente que os ganhos, e assim a balança desequilibra. Vai levar um tempo para voltar a se equilibrar, mas você não deve gastar sequer um instante imaginando que o desequilíbrio tenha vindo para ficar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que seja compartilhado é aquilo que trará maiores benefícios do que se tudo se mantivesse sob sigilo, sem dividir com ninguém. Bem, nem tudo poderia ser dividido, mas faça isso dentro do seu alcance.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ainda que haja milhares de argumentos para se preocupar, hoje você poderia dar férias à sua própria mente preocupada e se dedicar a observar a vida para dela absorver seu esplendor, sua magnificência. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Faça algo em nome de celebrar a vida, sem outro motivo maior do que esse. Celebrar a vida porque ela é a fornecedora de toda a energia de ação, e porque é nela que sua alma se movimenta e experimenta ser. Nada mais.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada faça sem um sorriso estampado no rosto, porque se por desventura você se obrigar a fazer algo de mau humor e com a alma contrariada, é certeza que o tiro sairá pela culatra. É hora de sorrir e de se alegrar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Fazer planos é muito bom, porque tira sua mente do poço sem fundo das preocupações, as substituindo por imagens que motivam e produzem esperança. Não importa que tudo continue igual, pelo menos haverá alegria.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar de todos os perrengues e limitações, sempre há algo digno de celebração acontecendo. Procure se focar nas experiências que lhe brindem com alegria e leveza, porque com tal estado de espírito tudo será melhor.