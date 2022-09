Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Ou todos, ou ninguém

Data estelar: Lua quarto minguante em Gêmeos

O procedimento da Vida é evidente, há lugar para tudo e todos neste planeta, mas o procedimento de nossa humanidade, que ignora o da Vida, tenta determinar que aqui só deva haver lugar para uns e que os outros devam ser exterminados, e para justificar seu crime de ignorar a Vida se agarra ao mito de que o Universo seja uma luta entre o bem e o mal.

Não há nada sequer parecido a isso no Universo, e se ainda for necessário recorrer à alegoria da luta, essa há de ser entendida como a luta entre a ignorância e o conhecimento, isso sim, e sob essa luz percebermos que, em grande parte, muitos daqueles que imaginam estar do lado do bem são ignorantes que produzem sofrimento, e que também há os que parecem estar do lado do mal, mas que promovem esclarecimento e libertação.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Poucas e boas coisas acontecem agora, talvez bem menores das que você esperava, mas mesmo assim valiosas, porque são peças, ainda espalhadas, do grande cenário que sua alma pretende conquistar. Pontas soltas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça o que você quer, como sempre, mas dessa vez aceite o preço de suas atitudes, porque tudo, entre o céu e a terra, produz consequências e tem um preço, mesmo que você tente se convencer do contrário.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça tudo que você puder para colocar ponto final em algumas questões que vêm se alastrando há tanto tempo já, que ninguém mais se lembra como foi que tudo começou. Isso nem importa agora, o que interessa é o ponto final.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Por enquanto, parece mais sensato você se abster de dizer tudo que pensa, porque ainda que sejam verdades fulminantes, o cenário não está receptivo a elas e, por isso, tudo se voltaria contra você. Melhor não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Grandes expectativas costumam produzir enormes decepções, não porque deixe de acontecer o desejado, mas porque a realidade sempre se mostra mais complexa do que a imaginação. Procure agir com um pé firme na realidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você sabe que ninguém poderia fazer o que só você tem capacidade e responsabilidade de fazer, porém, sempre há um canto da mente que fica esperando por uma fantasia, algo que subverta a realidade como ela é. Fantasias.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É hora de enfrentar as verdades nuas e cruas, e você as encontrará no âmago das intenções de sua alma, que aninham por trás das atitudes que você toma. Aí estão as verdades indiscutíveis, os reais motivos de tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os sobressaltos emocionais precisam ser contidos, para você não tomar decisões sobre esses. Respire fundo, observe os acontecimentos com a maior objetividade possível, e questione a si sobre ser a melhor hora de agir.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Não importa que as rédeas não estejam em suas mãos, o que importa é que as coisas sejam feitas, para não haver mais demoras. Mesmo que de forma atrapalhada, deixe as pessoas orientarem você sobre o que fazer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há bastante assunto para você se envolver, tanto que talvez você reaja com displicência e acabe deixando tudo para depois. Essa, certamente, não seria a melhor atitude para este momento, porém, tudo é uma escolha.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem todo investimento tem o retorno esperado, mas se não houver investimento tampouco há aventura nem muito menos experiência. O equilíbrio há de ser equacionado sempre a longo prazo, existencialmente. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Que tudo seja do seu jeito ou que, dessa vez, não seja do seu jeito, francamente essa não é uma questão relevante para este momento. O que importa mesmo é você iniciar as mudanças pertinentes para continuar o progresso.