Humaitá fecha parceria com empresário e ganha CT em Rio Branco

Com a parceria firmada pelo presidente do Tourão de Porto Acre, Igor Cotta, anunciada no último fim de semana, Antônio Maia passa ser o responsável direto pela gestão da base. Em contrapartida, a estrutura da ‘Arena da Baixada’, que dispõe de banheiro e vestiário, ficará à disposição do Humaitá.

– É uma cara bastante sério no que faz e principalmente (queremos) alcançar os jogadores do estado. Esse ano tive que importar praticamente todos os jogadores da base, e ele já tem esse conhecimento, já montou equipes. Ele vai recrutar os melhores jogadores da cidade. O Humaitá só tem a ganhar com isso. Ele não vai investir sozinho, claro que nós vamos dar um suporte – afirma o dirigente.

Os jogadores profissionais, inclusive, já iniciaram a preparação para Copa Verde, na última segunda-feira (12), e estão utilizando o novo espaço. O Tourão de Porto Acre estreia dia 25 de outubro, contra o Náutico-RR, em jogo único no Acre.

Fortalecimento das categoria de base

O empresário Antônio Maia é franquiado de uma rede sorveterias na capital acreana e também já trabalhou como técnico nas categorias de base do Rio Branco-AC e São Francisco.

É com a experiência do desportista que o Humaitá pretende montar equipes para cumprir o calendário da Federação de Futebol do Acre (FFAC) em 2023, sobretudo no Campeonato Acreano Sub-20 e Sub-17, que oferecem ao campeão vagas em competições nacionais.

Inicialmente, 15 atletas sub-20 estão no elenco que está sendo formado para a próxima temporada. Outros devem ser incorporados conforme as avaliações – de forma contínua no CT –, e amistosos, segundo o empresário.