Iasmyne Sampaio, a nova Miss Acre Earth, representará o estado em São Paulo; veja detalhes

Sabe aquelas mulheres que a gente se encanta facilmente? Essa é acreana Iasmyne Louise de Lima Sampaio. Com 27 anos, 1,74m, corpo perfeito e pele extremamente linda, essa belezura acaba de ser “aclamada” Miss Acre Earth 2022, e está na disputa pelo título de Miss Universo Brasil Earth 2022.

A indicação de Iasmyne Sampaio como Miss Acre Earth vem agradando os amantes do “mundo miss”, pela sua postura, carisma e, claro, beleza.

Em conversa com o ContilNet, Iasmyne Sampaio explicou sobre o concurso e seu retorno ao mundo miss, à convite da coordenador do concurso no Acre, a empresária Meyre Manaus.

“O Miss Earth Foi uma semente plantada por Meyre Manaus, em meio a muito trabalho, viagens. Meyre me apresentou essa franquia, que eu já conhecia, mas ainda não tinha me passado pela cabeça voltar para os palcos de novo. Esperei sentir uma vontade genuína de participar, e aconteceu. O concurso é um concurso que abraça a causa do meio ambiente, que é tão importante. E nada mais justo que nós que vivemos aqui no berço da floresta amazônica, tenhamos os olhos ainda mais voltados para essa causa”, destacou.

A Miss não escondeu a felicidade em entrevista exclusiva para coluna Douglas Richer, e revelou a sensação após o evento de aclamação e seus preparativos para a disputa nacional.

“Tô muito feliz, depois que eu decidi mesmo aceitar, demorou um pouco pra ficha cair, depois do evento foi que eu realmente percebi que eu tava naquela situação, que eu tinha escolhido e não tinha mais volta. Mais eu tô bem feliz, concurso de beleza, concurso de miss é algo que me fascina desde de pequena, tanto que participei em 2014 e 2016. Sempre são experiências únicas, e essa não poderia ser diferente. Estou me preparando, tô me sentindo mais madura, mais preparada, tô fazendo o que eu acho que deveria ter feito em outros concursos, que é focar cem porcento nisso, que é me dedicar a levar o meu melhor. Tô estudando, tô cuidando do meu corpo. Tô fazendo o meu máximo para levar o Acre muito bem representado. Tô na expectativa, nos preparativos, a gente tem algumas demandas para levar pra lá, e traje típico, roupas, sapatos, essas coisas. Eu e a Meyre estamos correndo atrás de tudo para que não falte nada”, continuou.

Sobre a etapa nacional, a acreana revelou que será em São Paulo, no dia 12 de outubro, no Hotel Sheraton.

“Vai ser um evento incrível aberto ao público, para quem for em São Paulo e quiser assistir, vai vender ingresso na hora.”

A Miss liberou para o ContilNet o seu ensaio oficial, pelas lentes de Jonatas Lima.