IEL realiza 1º Meeting com Jovens Empreendedores no Acre

Liderança inspiradora. Diversidade. Empreendedorismo. Reconhecimento. Novas formas de trabalho. Inovação. Automação. Metaverso. Criatividade. Resiliência. Autoconhecimento. Biodiversidade. Espiritualidade. E-commerce. Sociedade 5.0. Esses são os termos mais acessados do mundo atualmente, sendo abordados, também, no 1º Meeting com Jovens Empreendedores, realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AC), na noite da última quinta-feira, 15 de setembro, no auditório da Casa da Indústria.

Mediado pela palestrante Susie Lamas, o evento combinou duas palestras – “Metaverso e os impactos no mundo empresarial”, ministrada pelo empresário Alder Paulo Lima, e “Como a inovação reduz custos e promove ganhos”, proferida pela consultora do Instituto SENAI de Tecnologia, Francieli Bender Maritan – e uma roda de conversa com as empresárias Joelma Severo (CEO da Jorge Cosméticos) e Patrícia Parente (CEO das empresas Café Náuas; Giraffas e GOLLOG).

“O objetivo deste encontro com jovens empreendedores é disseminar conhecimentos por meio de palestras que abordem temas importantes, bem como ouvir depoimentos sobre os desafios que eles enfrentam em seus negócios. Ao promover eventos desta natureza, o IEL cumpre o seu propósito de contribuir para o fortalecimento da indústria”, declarou o diretor regional do IEL e presidente da FIEAC, João Paulo de Assis.

Patrícia Parente afirma que o Meeting proporcionou uma troca construtiva entre todos os participantes. “Agradeço toda a equipe do IEL e FIEAC pelo convite. Foram incríveis. Foi um momento muito bacana”, elogiou. Para Alder Lima, a iniciativa do IEL demonstrou sua competência para a preparação de aspirantes e os próprios empresários para a gestão. “Gratidão! Essa é a palavra pela oportunidade de acrescentar mesmo que um pouco a jovens empreendedores e escutar as experiências de Patrícia Parente, Susie Lamas e Joelma Severo, além do preparo de Francieli”, concluiu o palestrante.