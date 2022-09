Ieptec divulga Processo Seletivo com vagas para docência

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr – Ieptec, no estado do Acre, torna pública a abertura de Processo Seletivo destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas nos cargos de nível superior na área docente.

Para participar o candidato deve ter diploma ou certidão de formação de nível superior. conforme as áreas exigidas.

Dentro do total de funções ofertadas, haverá oportunidades específicas para pessoas que se enquadram nos critérios do edital.

Confira os cargos e as seis vagas disponíveis: Professor tutor técnico em redes de computadores (2); professor tutor técnico em computação gráfica (2); professor tutor técnico em administração (2);

O candidato aprovado contara com jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais e salário mensal de R$ 2.250,00.

Inscrições e seleção

Os interessados devem realizar sua inscrição presencialmente nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2022, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá – CEFLORA, que fica na rua Paraná, 865, Cruzeiro do Sul, das 7h às 11h30 e das 14h às 17h.

Os candidatos serão avaliados em uma única fase, por meio de uma análise curricular e documental, de caráter classificatório e eliminatório.

O Processo Seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período

O edital completo pode ser consultado na íntegra em nosso site.

