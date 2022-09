Ieptec: inscrições para processo seletivo encerram nesta sexta

Ieptec – AC: Processo Seletivo para supervisor de curso

No estado do Acre, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr – AC) anuncia a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo destinado a contratação de supervisor de curso, por meio de cadastro reserva.

Para participar, é necessário que os candidatos possuam graduação completa em nível superior. Caso contratado, o profissional será beneficiado com um salário mensal no valor de R$ 3.000,00, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais para o exercício de suas funções.

Inscrição e seleção

Os interessados devem se inscrever no período de 30 de agosto de 2022 a 2 de setembro deste mesmo ano, exclusivamente de forma presencial, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT) de Gastronomia e Hospitalidade, localizado na Avenida Afif Arão, S/N, Cidade do Povo, das 08h00 às 13h30, ou Ieptec/Dom Moacyr, localizado na RUA Riachuelo, nº 138, José Augusto.

Como critérios de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas, sendo elas: análise de currículo e entrevista. Em caso de igualdade na pontuação final, serão considerados os seguintes critérios de desempate:

Maior número de pontos em experiência profissional;

Maior número de pontos em aperfeiçoamento profissional;

Maior idade.

Vigência

Este Processo Seletivo, conforme a publicação do edital, terá validade de um ano, a partir da data do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da Instituição.

Ieptec – AC: Processo Seletivo para bolsistas

No estado do Acre, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr tornou publica a realização de um novo Processo Seletivo Simplificado, que é destinado à contratação de bolsista para o cargo de supervisor de curso.

De acordo com o edital, serão preenchidas duas vagas distribuídas entre os cursos de técnico em cozinha (1) e técnico em hospedagem (1). Os profissionais admitidos deverão atuar no município de Rio Branco – CEPT de Gastronomia e Hospitalidade.

O período de contratação será de seis meses e a carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal de R$ 3.000,00.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados puderam efetuar as inscrições no período de 30 de agosto de 2022 a 2 de setembro de 2022, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica – CEPT de Gastronomia e Hospitalidade, situado na Avenida Afif Arão, s/n, cidade do povo, no horário das 8h às 13h30 ou na Unidade Central do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC/Dom Moacyr, situado na Rua Riachuelo, nº 138, José Augusto, no horário das 8h às 13h30.

Os candidatos serão avaliados mediante duas etapas, que consistem em análise curricular e documental, que contemplará pontuação de até 60 pontos; e entrevista, que será realizada em local e horário a serem divulgados e que corresponderá a 40 pontos.

O prazo de validade deste Processo Seletivo será de um ano, a partir da data de publicação do resultado final e homologação, com possibilidade de ser prorrogado por igual período.

