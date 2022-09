IEPTEC recebe inscrições para novo Processo Seletivo; veja qual

Em busca da contratação de profissionais com formação de nível superior, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr (IEPTEC), no Estado do Acre, recebe desde essa terça-feira (20) as inscrições para novo Processo Seletivo.

A seleção conta com oportunidades destinada à Professores Tutores Mensalistas, que deverão atuar nos cursos de Fotógrafo (1) e Editor de Vídeo (1), em jornadas de 40 horas semanais de trabalho e com remuneração de R$ 3.000,00 ao mês.

Os interessados em participar podem inscrever-se até o dia 22 de setembro de 2022, apenas de maneira presencial na sede da Unidade Central do IEPTEC, que está localizado na Rua Riachuelo, nº 138, José Augusto. No local, o atendimento ocorre nos horários de 8h às 13h.

Além dos requisitos de escolaridade, para concorrer é necessário ser brasileiro ou naturalizado e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Não será cobrada taxa para a homologação das candidaturas.

A classificação dos concorrentes deverá acontecer por meio de análise documental e curricular, que deverá somar até 100 pontos. Caso ocorra empate entre os participantes serão considerados os critérios de maior número de pontos em experiência profissional, maior número de pontos na qualificação e aperfeiçoamento profissional ou então a idade dos concorrentes.

Este Processo Seletivo terá validade pelo período de um ano, contado a partir da publicação do resultado e com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário. Para mais informações basta consultar o edital disponível em nosso site.

Links