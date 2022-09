Imagens fortes: veja a ferida no seio de Luísa Marilac após nova infecção

A irmã de Luísa Marilac, Alice, mostrou imagens da grande ferida que se formou em um dos seios da influenciadora. A ativista pelos direitos LGBTQIA precisou ser internada às pressas e já está em observação há três dias em uma unidade de saúde de São Paulo.

Alice exibiu o vídeo para rebater críticas de internautas, que duvidaram do estado de saúde de Luísa. Ela foi diagnosticada com um quadro avançado de infecção na parte de baixo de um de seus seios, que formou uma cavidade de mais de três centímetros.

“Meu nome é Alice, eu sou irmã da Luisa! Estou vendo umas pessoas criticarem, falando que ela quer se aparecer que ela é barraqueira e faz tudo para estar na mídia. Nem nessas horas ela tem paz.

Dr. Marra, que Deus continue iluminando seu caminho, a sua vida a sua família e obrigada por cuidar tão bem da minha irmã, você é um anjo. Obrigada por não nos abandonar nessa hora tão difícil!”, começou Alice através de uma postagem no Instagram oficial de Luísa.

Ela ainda faz uma observação sobre o profissional de saúde que está cuidando da escritora. “Ele está fazendo de tudo, pagando tudo se mostrando um grande amigo da minha irmã! Aos haters: Isso não é hora. Espera ela melhorar. Sou eu (Alice) que estou com o telefone dela. Estou horrorizada, não sei como ela aguenta”,

Em seguida, Alice pede orações para a irmã. “Que Deus nos ajude e vamos que vamos, minha irmã é forte e ela vai ser dessa mais uma vez! E Dr.Marra, mais uma vez de coração obrigada, obrigada”, finalizou.

Luísa Marilac, que ficou famosa por causa do meme “bons drinks”, foi internada às pressas na última quinta-feira (8). Foi Alice, irmã da ativista pelos direitos LGBTQIA, que deu a notícia através das redes sociais. A influenciadora está em observação em uma unidade de saúde de São Paulo e aguarda os remédios fazerem efeitos para se submeter a um novo procedimento.

“Luisa teve que ser internada às pressas e já está aqui com o dr. dela, Thiago Marra, que tem prestado toda a assistência. Só peço a oração do vocês, porque ela não está muito bem”, disse Alice em um vídeo publicado no Instagram oficial de Luisa neste sábado (10).

Segundo Gabriel Perline, do Portal IG, a escritora foi diagnosticada com um quadro avançado de infecção na parte de baixo de um de seus seios. “Toda essa situação que ela vem passando vem daquele silicone industrializado que ela tinha no seio, e isso acaba sendo consequência das coisas que aconteceram no passado”, disse Alice em conversa com o jornalista.

Alice contou também que a irmã não estava se sentindo muito bem durante esta semana. “Anteontem ela passou muito mal e entramos em contato com o doutor Thiago. Ele instruiu a gente a levar ela ao hospital e fazer uma internação para saber o que estava acontecendo. E aí chegando no hospital a gente se deparou com a situação, onde ela tinha uma abertura de mais de 3 centímetros no seio eu uma infecção muito importante”, afirmou.