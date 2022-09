Impedido de ir ao debate, David Hall critica adversários: “Só ataque e 0 propostas”

Excluído do debate da TV Rio Branco entre os postulantes ao Governo do Estado nas próximas eleições, no domingo (18) à noite, o candidato do Agir, David Hall, que foi preterido porque seu Partido não tem representação no Congresso Nacional, disse ao ContilNet que assistiu o encontro de seus adversários e não gostou do que viu.

Segundo ele, os candidatos perderam a grande oportunidade oferecida pela emissora para apresentarem suas propostas.

“Os candidatos presentes só atacaram uns aos outros e desperdiçaram a grande oportunidade de falarem aos eleitores. Preferiram ficar nesta picuinha e nas agressões. Propostas zero”, analisou.

“Eu sou o único candidato que realmente tem propostas à população acreana e fui excluído desse debate e não tive a oportunidade de apresentar as minhas ideias para a população. Eu acho lamentável que esses candidatos percam o seu tempo nessa picuinha e nas agressões e não apresentem nada de novo para a população acreana”, disse.

O diretor da TV Rio Branco, jornalista Márcio Nunes, disse que a exclusão do candidato do Agir foi tomada em conjunto com os assessores dos demais candidatos que participaram do encontro e que a exclusão constou em ata encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

“Para a TV Rio Branco, não haveria nenhum problema em disponibilizarmos mais uma cadeira e mais um microfone para o candidato do Agir. Mas foram os assessores dos demais candidatos que lembraram a necessidade de cumprimento da legislação eleitoral. Partidos sem representação na Câmara e no Senado não devem participar de debates. Nós só cumprimos as regras”, disse Nunes.