Impressionante: médicos retiram tumor de 46 kg de mulher durante cirurgia de emergência

Uma mulher precisou passar por uma cirurgia de emergência em um hospital em Itaperuna (RJ) para a retirada de um tumor de 46 kg. Segundo o médico que realizou o procedimento, a paciente tem 45 anos, 1,52 metro de altura e pesava 150 kg. Ela está internada e passa bem.

“Foi o maior tumor que eu operei e certamente um dos maiores que alguém já operou. Não é todo dia que se faz uma cirurgia de um tumor desse tamanho, não”, disse ao UOL, Glaucio Boechat, médico-cirurgião com mais de 20 anos de carreira.

O procedimento aconteceu no Hospital São José do Avaí, ontem. A mulher deu entrada na unidade de saúde sentindo muita falta de ar por causa do tumor.

Após passar por exame de imagem e por avaliação médica, a equipe decidiu fazer a retirada. Ao todo, o procedimento demorou cerca de duas horas.

A paciente é natural de Minas Gerais mas morava em Itaperuna. Segundo o cirurgião, ela convivia com o tumor há cinco anos.

A origem da doença pode ter sido pelo útero, mas informações sobre o quadro clínico da paciente só será descoberto após o resultado da biópsia, que sai dentro de 20 dias.

O médico cirurgião Glaucio Boechat disse que esse foi o maior tumor que ele já operou em 20 anos de profissão Imagem: Arquivo Pessoal

O hospital é filantrópico, investe em alta tecnologia e a cirurgia da paciente foi totalmente gratuita, em parceria com o SUS.

“Foram cerca de 13, 14 pessoas só no centro cirúrgico. O hospital todo se mobilizou para realizar o procedimento dessa paciente. Ela está bem, estável, respirando sem ajuda de aparelhos, conversando e se alimentando. Agora, é esperar essa resposta ao trauma para ir ao quarto e darmos alta para casa”.