Inauguração de comitês e entrevistas: veja agenda dos candidatos nesta sexta

Confira as agendas dos candidatos ao Governo do Acre para esta sexta-feira (2).

Gladson Cameli

6h- Reunião no Araújo do Amapá

8h- Gravação de Programa Eleitoral

12h – Deslocamento para Tarauacá

Nilson Euclides (Psol)

-7h30- Escritório Decarli

-10h- Entrevista no programa o X da Questão

Jorge Viana (PT)



Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

Os candidatos Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo fazem agendas no Alto Acre nesta sexta-feira;

Pela manhã participam de encontro com apoiadores em Assis Brasil e visitam os comerciantes da Av. Raimundo Chaar.

A tarde participam de inauguração do comitê de Epitaciolândia e fazem caminhada no comércio.

A noite participam de ato de lançamento da campanha em Xapuri.

Marcio Bittar (União Brasil)

6h – Arrastão no comércio da Sobral

9h – Encontro com apoiadores

11h – Reunião de avaliação

15h – Gravação de programa eleitoral

19h – Visitas a apoiadores nos bairros da capital

David Hall (Agir)

10h– Participação da Palestra do TER Sobre Prestação de Contas

11h– Entrevista na TV Gazeta, acompanhado do candidato a Deputado Federal Saraiva

16h– Reunião junto com o Candidato ao Senado Dimas Sandas com a SENGE/AC

Petecão (PSD)

08h – Panfletagem nos bairros Areal e Santa Inês

08h30 – Entrevista Agazeta.net

10h – Apresentação do plano de governo aos defensores públicos

Local: Palácio do comércio, sala 505, Av. Ceará

12h20 – entrevista ao programa Patrulha Cidade na TV Amazônia (Rede TV)

16h – Inauguração do comitê da deputada estadual Jô Conselheira

Local: Rua do comércio do esperança, ao lado da APAE

17h – Bandeiraço na Corrente

Concentração: Pracinha em frente à corrente, na entrada do Santa Inês

19h – Reunião com lideranças do sindicato dos vigilantes

Local: Tenda Amarela