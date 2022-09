Incesto: irmãos causam polêmica nas redes ao anunciarem relacionamento amoroso

Um tuíte se tornou viral na última terça-feira (30/8) e tem causado polêmica nas redes sociais. O motivo para isso é que, nele, o usuário Yulia anuncia que está mantendo uma relação amorosa com ninguém menos que sua irmã biológica.

incesto?

nesse ponto já não nos importamos com oq as pessoas tem a dizer, é consensual e somos dois adultos

depois de manter tanto nossos afetos às escondidas (principalmente da nossa família) nós finalmente decidimos oficializar isso. SIM, eu estou namorando com minha IRMÃ + pic.twitter.com/0ZmBJ135vc

— Yulia ○ 〇 (@yamjbakura) August 30, 2022