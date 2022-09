Industrialização dos produtos acreanos e tecnologia são apostas de David Hall; confira entrevista na íntegra

A rodada de entrevistas com os candidatos ao Governo do Acre promovida pelo ContilNet e San Francisco Filmes continuou nesta terça-feira (6) e a apresentadora Mariana Tavares conversou com o candidato ao Governo do Acre, David Hall. Vários temas foram abordados, desde educação, saúde, segurança, cultura, meio ambiente e agronegócio.

David Hall falou em industrialização dos produtos acreanos, sobre incentivos fiscais para que novas empresas se instalem no Acre e falou também sobre a necessidade da qualificação dos jovens, com uma universidade pública digital.

Confira na íntegra:

Outro destaque abordado pelo candidato foi sobre regularização fundiária e inovação tecnológica, além da garantia do escoamento dos produtos acreanos. “O grande não precisa do Estado, só quer que ele não atrapalhe. Já o pequeno e médio produtor não tem como desenvolver sem o apoio da gestão pública”, disse.

“Convido vocês a eleger alguém pelas ideias e não pela aparência física, nem pelo dinheiro que a pessoa tem”, disse David Hall pedindo apoio e que as pessoas votem 36 para governador.

Ele também agradeceu a espontaneidade da população na participação da entrevista. “Mando o abraço pro povão. Estou aqui para apresentar minhas propostas, só peço um voto de confiança”, disse.

David disse que a educação e a saúde são temas prioritários, mas a segurança também exige sensibilidade política. “Hoje os jovens estão sendo utilizados como massa de manobra, e eu peço que eles acreditem em alguém jovem para lutar pelas necessidades deles”, comentou.