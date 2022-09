Influencer acreana renuncia candidatura de deputada estadual

A renúncia da campanha para deputada estadual, anunciada nesta terça-feira (13), pela candidata Edmirque Moreira Herculano (Podemos), tem sido bastante comentada nas redes sociais.

Edmirk estava entre as candidatas mais gatas da lista do ContilNet. Com um limite de pouco mais de R$ 1,2 milhão do fundo eleitoral, recebeu apenas R$ 194,65.

O pedido de renúncia foi feito no portal DivulgaCand.

Ela nasceu em Cruzeiro do Sul e é amiga pessoal de Ludmilla Cavalcante, blogueira que segue com sua campanha nas redes sociais.