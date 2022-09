Influenciadora afirma ter pego piolho no Rock in Rio; VÍDEO

A atriz e influenciadora digital Isa Paoli compartilhou com seus seguidores que passou por um sufoco daqueles após assistir o show do astro teen Justin Bieber no Rock in Rio no último final de semana. Segundo Isa, sua ida ao maior festival de música do mundo lhe rendeu uma infestação de piolhos em seu couro cabeludo.

Por meio de sua conta oficial do TikTok, a jovem compartilhou um vídeo em que aparece sentada em um cabeleireiro, que inclusive, foi o responsável por remover os insetos tão odiados pelos seres humanos. Na descrição da publicação, Isa levou o ocorrido na esportiva: “O que não te contam sobre a grade do show do Justin Bieber no Rock in Rio: você pega piolho!”.

Nos comentários, a situação inusitada da influenciadora se tornou alvo de piadas e risos. Em um comentário que ultrapassou a marca de 13 mil curtidas, uma internauta brincou: “Show incrível, deixou lembranças que não vão sair da sua cabeça!”. “Incrível como é só eu ler a palavra piolho e minha cabeça começa a coçar”, pontuou outra internauta.

O relato de Isa Paoli também deixou outros fãs do astro teen com receosos com o acontecimento inusitado. “Meu Deus, eu estava com a cabeça coçando hoje, e na hora pensei que tivesse pego piolho no show do Justin Bieber kkkkkk. Aí agora aparece esse vídeo… Mas eu não estou [com piolho] graças a Deus”, comentou uma usuária.

Não demorou muito para que a publicação da influenciadora viralizasse em outras redes sociais. Na plataforma de fotos e vídeos, Instagram, boa parte dos internautas acreditam que a moça já foi ao show com a infestação de piolhos, já que a forma de transmissão ocorre por meio do contato direto ou uso de objetos contaminados pelo parasita. “Ela já saiu de casa com eles kkkkkk”, comentou uma internauta.