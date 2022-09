Inscrições abertas para 4ª etapa do Circuito Acreano de Tênis de Mesa

A Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre (FTMEAC) abriu inscrições, nessa quarta-feira (31), para a quarta etapa do Circuito Acreano de Tênis de Mesa. Os mesatenistas interessados devem confirmar participação até o dia 20 de setembro por meio do site da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).