Inscrições para Graduação do Senac EAD estão abertas

O Senac EAD iniciou as inscrições para o processo seletivo nos cursos de graduação em cinco áreas do conhecimento: comércio, educação, gestão, meio ambiente e tecnologia da informação. As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site da instituição e você tem até o dia 23 de outubro para se inscrever.

No ambiente virtual estão disponíveis as opções de graduação, o polo mais próximo do candidato e as orientações constantes no edital. “Os interessados devem acessar o site e lá irão encontrar cursos na área de comércio, educação, gestão e tecnologia”, explicou o Ricardo Pires coordenador de educação a distância no Senac Acre.

Para concluir a matrícula é preciso desenvolver e entregar uma redação on-line e aguardar o retorno em até 72 horas. A instituição disponibiliza 5 temas que serão apresentados na ficha de inscrição.

Descontos e aproveitamento de diploma

Os candidatos que realizaram o Exame Nacional de Cursos (Enem) em 2021 podem utilizar a nota obtida no ato da inscrição. Além da aprovação imediata (convocação para matrícula em até 24 horas), o aluno pode receber até 20% de desconto na mensalidade.

Para quem escolher qualquer polo da região Norte há também um desconto especial. “Por estamos na região Norte também somos contemplados com 20% de desconto que podem ser acumulados a outro até somar 30% de desconto”, acrescentou Pires.

Do mesmo modo, quem já concluiu uma graduação pode apresentar o diploma e ingressar no primeiro semestre do curso, sem precisar participar de uma nova seleção. A convocação para matrícula é feita em até 24 horas.

Mais informações: https://www.ead.senac.br/graduacao/