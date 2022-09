INSS: saiba quais aposentados poderão sacar quase R$ 9 mil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concede aos segurados a chamada aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, como ficou sendo chamada após a reforma da Previdência. Ela se aplica àqueles que estão incapacitados de forma definitiva a retornar às suas funções laborais ou exercer outra profissão.

Caso a pessoa necessite da ajuda de terceiros, por exemplo, é possível solicitar um acréscimo de 25% sobre o valor do benefício. O recurso extra deve ser utilizado para o pagamento de um cuidador, responsável por ajudar o segurado a se locomover, se vestir, com a higiene e nas tarefas do cotidiano.