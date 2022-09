INSS: veja o grupo deve fazer a prova de vida para não perder benefício

Atualmente, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) conta com mais de 30 milhões de beneficiários. Esse grupo recebe valores variados do órgão, que vão de um salário mínimo (R$1.212 atualmente) a até o teto de pagamentos, que hoje ultrapassa a casa dos R$7 mil mensais.

A saber, muitas são as famílias que necessitam dos valores pagos referente a aposentadorias e pensões. Por conta disso, é de suma importância ficar atento a questões que mantém o segurado elegível para receber os pagamentos. Uma delas, por exemplo, é a prova de vida, que pode realizar o bloqueio ou cancelamento de um pagamento. Quer saber como funciona? Então continue acompanhando a matéria!

Prova de vida do INSS 2022: Quem precisa fazer?

Em primeiro lugar, é importante destacar que alguns pontos precisam ser esclarecidos. Segundo o Governo Federal, neste ano de 2022, os cidadãos contam com novas regras da prova de vida do INSS.

A princípio, um dos principais pontos diz respeito sobre as definições recentes de quem deve realizar a prova de vida do INSS ou não realizá-la. Seja com for, é considerável ressaltar que nem todos precisam fazer a prova de vida do INSS 2022.

Ademais, vale ressaltar que quase todos os segurados que não fizeram essa etapa não serão prejudicados. Contudo, mesmo que o INSS tenha confirmado a suspensão da prova de vida neste ano, há casos que ainda será necessário realizar o procedimento.

Quem precisa fazer a prova de vida do INSS esse ano?

A princípio, os aposentados e pensionistas que começaram a receber o benefício do INSS por meio do TCU (Tribunal de Contas da União), devem fazer a comprovação de vida a partir do dia 1º de outubro. O prazo final para realizar a prova de vida vai até o dia 31 do mesmo mês.

O objetivo da prova de vida é evitar que o pagamento dos abonos seja concedido a segurados de forma irregular. Por isso, é necessário que o cidadão que recebe o benefício comprove que continua ativo na sociedade para manter o seu acesso aos pagamentos da Previdência Social.

A novidade é que este ano há a possibilidade de realizar o procedimento de maneira virtual. No entanto, aqueles que preferirem ainda pode fazer a prova de vida presencial em uma unidade do TCU.

Seja como for, a prova de vida em 2022 para aposentados do TCU começa no dia 1º de outubro e vai até o dia 31 de outubro.

Como fazer prova de vida

O segurado que Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) ou biometria cadastrada no TSE pode fazer a prova de vida digital do TCU.

O passo a passo para fazer a prova de vida em 2022 fica assim:

Baixe o aplicativo GOV.BR, disponível para Android (Google Play) e iOS (App Store); Caso ainda não possua sua conta GOV.BR, crie uma; Faça o login e, na tela inicial, clique em “Serviços”; Na sequência, toque em “Prova de vida” e depois em “Histórico de Prova de vida”; Para continuar a operação, selecione “Prova de vida pendente”; Na tela “Autorização”, clique em “Autorizar”; Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial; Após finalizar o reconhecimento facial, clique em “OK”; Ao voltar a tela de Autorização, o status da sua Prova de Vida mudará para “Autorizado”.

E como vai ser a prova de vida em 2023?

A princípio, o restante dos beneficiários quer saber como vai ser a prova de vida com as novas regras. No momento, é importante destacar que não será necessário ir até qualquer tipo de agência ou fazer alguma ação pela internet.

A saber, a prova de vida do INSS será automática. Isso porque o Governo Federal vai utilizar dados do próprio sistema como registros de vacinação, comprovantes de votação, emissão de passaporte, entre outros.

Quem não for encontrado nos sistemas através do cruzamento receberá uma notificação e, a partir disso, precisará realizar comprovação presencialmente.

Prova de vida

De acordo com a explicação oficial do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a renovação de senhas e prova de vida acontecia anualmente nas instituições financeiras pagadoras de benefícios. O procedimento era presencial com apresentação de documento de identificação com foto a um funcionário ou feito por biometria nos terminais de autoatendimento.

O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) informa que, desde 2020, os segurados também já podem fazer a prova de vida por biometria facial. O procedimento é feito por reconhecimento facial, com o uso da câmera do celular do cidadão, pelo aplicativo Meu INSS. O serviço está ativo e pode ser acessado a qualquer momento.

Sobre o INSS

O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social, sendo assim, trata-se de um órgão público, fundado em 27 de junho de 1990 e oficializado pela publicação do Decreto n° 99.350. O INSS é responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários como aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença, pensão por morte e outros.