Investimentos no Vale do Juruá são destaques da campanha de Gladson Cameli

Filho do Juruá, Gladson Cameli teve uma gestão empenhada para desenvolver sua terra. Em todos os setores, há realizações do governo, que melhoraram a vida de quem habita na segunda região mais populosa do Acre.

Na Saúde, o governo Gladson concluiu e entregou a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul; reformou e ampliou o Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima. As modernas estruturas servem de apoio ao Hospital Regional do Juruá, garantindo fluidez aos serviços médicos.

A instalação do Centro Integrado de Comando e Controle, o (Cicc) do Juruá, é estratégica no enfrentamento ao narcotráfico e à violência. Uma obra histórica, que além de garantir melhor desenvoltura e eficácia nas ações das forças de Segurança Pública, acomodará todas as chamadas emergenciais da região, incluindo o serviço do 190.

A terra do governador hoje conta com uma Organização em Centros de Atendimentos (OCA). O benefício é fruto do empenho e dedicação do governo Gladson em ver desburocratizados os serviços do Estado à população.

Considerada uma importante via para o escoamento de produtos agrícolas e de acesso a roteiros turísticos, como a Serra do Divisor e Igarapé Preto, a rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul, passa por trabalho de duplicação. Com a obra, a atual gestão garante melhoria na trafegabilidade, desenvolve a região e aquece a economia local. Mais de 100 postos de trabalho são gerados com o audacioso empreendimento.

O governo Gladson Cameli tirou Porto Walter do isolamento terreste, que deu importante passo rumo ao progresso. Recentemente, foi concluída a abertura de 84 km de ramal, ligando o município a Rodrigues Alves.

Levar água potável às famílias do Juruá também foi compromisso da administração Cameli. Com o Programa Água para Todos, cerca de 120 mil famílias serão beneficiadas com a perfuração de 20 poços artesianos, até o fim deste ano.

Na educação, o governo implantou a primeira Escola Cívico-Militar do Juruá. O colégio vem cumprindo a missão de elevar a qualidade do ensino público para mais mil alunos.

“Apesar da pandemia, o Acre avançou com muito esforço e dedicação do nosso governo. No meu próximo mandato, continuarei priorizando a melhoria de vida dos acreanos”, disse o governador.