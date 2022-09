Irmã de Léo Moura tem mandado de prisão por estelionato; entenda

Lívia da Silva Moura, irmã de Léo Moura, ex-jogador do Flamengo e do Grêmio, é suspeita de estelionato na venda de ingressos do Rock in Rio e agentes tentam cumprir mandado de prisão contra ela. Léo Moura não é alvo da investigação.

A Polícia Civil e o MP do Rio de Janeiro iniciaram uma grande operação nesta segunda-feira (05). Lívia Moura é suspeita de estelionato na venda de ingressos do Rock in Rio e os agentes tentam localizá-la para cumprir o mandado de prisão.

Segundo o G1, a suspeita não foi localizada em sua casa na Freguesia, na Zona Oeste do Rio. De acordo com as investigações, Lívia usava o fato de ser irmã de Léo Moura para aplicar golpe e pode ter causado um grande prejuízo aos organizadores do festival.

O delegado Leandro Gontijo explicou que o golpe foi feito em várias frentes. “Ela vende ingressos possuindo contatos dentro do festival e repassando os números desses ingressos em sites falsos. Também falsifica ingressos físicos e a Justiça já imobilizou R$ 300 mil da conta dela. Só uma das vítimas teria feito uma transferência via PIX para Lívia de R$ 20,8 mil”.

De acordo com a denúncia, a irmã de Léo Moura prometeu entregar 26 ingressos para vários dias diferentes do festival. A vítima contou que a transação foi feita através de uma aplicativo de troca de mensagens e que após entregar mais de R$ 3 mil em dinheiro para um vizinho da suspeita Lívia parou de responder as mensagens.

O Rock in Rio afirmou que Lívia Moura não possui qualquer relação com o evento, não tem credencial emitida em nome dela e que não se responsabiliza por ingressos comparados fora dos canais oficiais de venda.