Irmã Nair Reichert, diretora do Hospital do Juruá, morre na tarde deste sábado no Acre

Faleceu no início da tarde deste sábado, 24, a irmã Nair Teresinha Reichert, diretora geral do hospital do Juruá, após sofrer várias paradas cardíacas.

Representando a Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), entidade civil e filantrópica, que possui Termo de Parceria com o Estado do Acre, a irmã atuava como diretora do hospital Geral do Juruá há muitos anos, destacando-se principalmente no período da pandemia.

Também atuou como diretora do Hospital Santa Juliana em e na Fundação Hospitalar do Estado do Acre, em Rio Branco.

A religiosa foi levada a UTI em estado grave nesta manhã, mas não resistiu e veio a falecer no início da tarde.

O Governo do Estado emitiu nota de pesar:

Nota de Pesar

Foi com imensa tristeza que recebi a notícia do falecimento da Irmã Nair Teresinha Reichet, diretora do Hospital Regional do Juruá, ocorrida na tarde deste sábado, 24, no município de Cruzeiro do Sul, em decorrência de uma grave pneumonia.

Natural da cidade de Capinzal, em Santa Catarina, Irmã Nair tinha 70 anos, era formada em enfermagem e dedicou 47 anos de sua carreira a salvar vidas nas unidades de saúde do Acre. Deu sua valiosa contribuição ao Hospital Santa Juliana, a Fundação Hospital Estadual do Acre e, por último, ao Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde atuou nos últimos 15 anos.

Manifesto minha solidariedade e lamento a perda irreparável, ao mesmo tempo que rogo a Deus para que conceda o devido consolo aos familiares, amigos e conhecidos.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre