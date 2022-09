Irmão de ex-vereadora do Acre morre após se envolver em grave acidente no MT

O irmão da ex-vereadora de Rio Branco, Elzinha Mendonça, morreu na tarde desta última segunda-feira (26), em acidente ocorrido na estrada MT-020, região da zona rural do município de Canarana, MT. Natanael Mendonça, de 63 anos, dirigia um veículo quando perdeu o controle e colidiu com um ônibus.

A vítima faria aniversário nesta próxima sexta-feira (30). De acordo com informações da ex-vereadora, o irmão tinha ido visitar o filho, que mora na região. Inclusive, de acordo com informações da Polícia, o filho dele estava no carro no momento do acidente, mas foi socorrido e não corre risco de morte.

Elzinha informou que na família eram 10 irmãos e que foi um grande impacto para a família. “Somos dez irmãos e é a primeira vez que passamos por isso”, lamentou. As informações sobre o sepultamento não foram divulgadas.