Irmão de Marília Mendonça anuncia fim de dupla para tratar depressão

O cantor João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro do ano passado em um acidente de avião, anunciou o fim da dupla com Dom Vittor. Ele revelou que enfrenta problemas com depressão e uma esofagite aguda.

Por meio de um comunicado publicado nas redes sociais, João Gustavo disse que vai interromper a carreira para se dedicar à saúde e sua família.

“Na estrada, ele sentiu a saudade’gritar, as lembranças da irmã, do tio, o luto mal vivido lhe trouxeram uma carga emocional muito forte, desencadeando uma depressão, além de esofagite aguda. Por estes motivos, João Gustavo precisa se cuidar, tratar de saúda física e mental”, diz a nota.

“Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e acima de tudo de mim mesmo”, completa o cantor.

Dom Vittor mostrou apoio ao amigo: “João é um amigo querido, o companheiro que só me trouxe coisas boas, entendo o problema em que ele esta atravessando e sempre o apoiarei.”