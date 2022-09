Investigações apontam irregularidades e desvios de dinheiro público no Programa “Ruas do Povo”

A semana que vem deverá ser, politicamente, sacudida no Acre por operações policiais e ações judiciais que investigam possíveis irregularidades no programa “Ruas do Povo”, do governo passado, do petista Tião Viana, cuja estimativa de recursos públicos envolvidos é da casa de R$ 1 bilhão.

Os recursos foram obtidos através de empréstimos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Caixa Econômica na gestão da presidente petista cassada em 2016, Dilma Rousseff, cuja pretensão de execução consistia em pavimentar e sanear todas as ruas dos municípios acreanos.

Além de não ter cumprido a meta, principalmente no interior, o programa “Ruas do Povo” teria sido um desastre na Capital porque ruas que foram beneficiadas em diversos bairros com o saneamento ou a pavimentação não resistiram às chuvas e viram os benefícios serem destruídos antes mesmo do fim do Governo de Tião Viana. O ex-governador vem a ser irmão de Jorge Viana, ex-governador e ex-senador do PT que tenta voltar ao Governo nas eleições de 2022.

Além de Tião Viana, governador da época, o caso implica dois gestores do Depasa naquele Governo: Edvaldo Magalhaes, atual deputado e candidato a reeleição pelo PCdoB, e Gildo César, membro da família Viana.

César acaba de ser condenado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) a devolver R$ 500 mil ao erário por não ter comprovado a execução de serviços de pavimentação do programa “Ruas do Povo” no município de Porto Walter, no Alto Juruá.

De acordo com decisão unânime dos conselheiros do TCE, Gildo César terá que devolver ao Depasa o valor de R$ 497.587,20, além do pagamento de multa no valor de R$ 49.758,72.

Mas seria na Capital que as irregularidades seriam mais profundas, segundo uma auditoria executada pelo Governo do Estado através da Secretaria de Infraestrutura.

Como os serviços, principalmente de saneamento, incluíam o aterramento de canos e outras benfeitorias, quem cometeu e comandou as irregularidades achava que elas permaneceriam debaixo do solo e não seriam descobertas.

A auditoria foi feita a pedido da promotora de Defesa do Patrimônio Público, Myrna Mendonza, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). O caso surgiu após uma denúncia ao MPAC envolvendo o Loteamento Fahat, no segundo Distrito da Capital, onde foram pagas obras de bueiros e outros benefícios que não foram realizados.

Sobre o assunto, o Governo do Estado se manifestou, na tarde desta sexta-feira (9), com uma nota nos seguintes termos:

Nota Pública

O Estado do Acre realizou uma auditoria no Loteamento Farhat, em Rio Branco, referente a uma denúncia feita com relação aos contratos do programa Ruas do Povo. A Controladoria-Geral do Estado identificou as irregularidades e solicitou à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) a realização da auditoria no local.

A promotora de Justiça Myrna Mendonza, do Ministério Público do Acre (MPAC), órgão que acatou a denúncia e deu início aos trâmites de investigação da situação, acompanhou a visita.

Na ocasião, foram verificadas irregularidades na implantação de poços de visitas, que não foram devidamente instalados, conforme acordado no contrato licitatório à época.

O Estado esclarece que, acerca dessa situação, vai acompanhar os processos de apuração dos contratos e também providenciar a correção das irregularidades constatadas durante a auditoria, que será submetida ao MP para eventuais resoluções”.

A nota é assinada pelo Secretario de Infraestrutura, Cirleudo Alenar, e pelo Controlador-Geral do estado, Luis Almir Brandão. Os dois não falam sobre o assunto.

Uma fonte, no entanto, informou que tudo começou com aquela denúncia das irregularidades no Loteamento Fahrat. Ali, onde obras de esgoto teriam sido pagas, não foram realizadas. É só um exemplo de como funcionava o esquema.

As primeiras investigações revelam que há várias empresas envolvidas. Uma delas chegou a receber pelo menos R$ 2 milhões sem executar nenhum serviço.

É desses documentos que os órgãos de controle e investigadores da polícia estão atrás e, na semana que vem, devem executar inclusive mandados de busca e apreensão que já foram pedidos à Justiça e que devem ser deferidos. Vai ser movimentada a semana que vem.