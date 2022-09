Isaac Ronaltti, o candidato a deputado estadual que vem do judiciário e vai lutar pelos servidores públicos do Acre

Isaac Ronaltti, de 37 anos, servidor do Poder Judiciário do Acre desde 2003, sempre foi um grande militante das causas humanitárias, se licenciou da presidência da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Acre e do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Acreano, que esteve à frente pelos últimos quatro anos, para dar um passo maior na sua luta por justiça social e dignidade aos acreanos e pela primeira vez disputará uma eleição, concorrendo a uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Acre.

Acreano de Cruzeiro do Sul, Isaac é fruto das oportunidades oferecidas pela educação. Mesmo jovem, é formado em direito e história, se titulou mestre em direito público pela UNISINOS, no Rio Grande do Sul, é doutorando em direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Sempre em busca de se qualificar, já apresentou trabalhos científicos na área do direito em mais de 32 países, entre eles, Espanha, Holanda, França, Croácia, Argélia, Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile entre outros. É autor de dois livros: “Presunção de Inocência: Dogmática e Política Criminal” e “Teoria Geral do Estado Contemporâneo”, ambos de 2020.

O sindicalismo, sem dúvidas, foi uma escola para Isaac que agora se sente capacitado para ocupara uma cadeira na Casa do Povo e ser o representante do judiciário, dos servidores e da população acreana.

“O sindicalismo é uma escola contínua e diária. No sindicalismo se aprende a entender melhor o anseio das necessidades coletivas das pessoas. 15 anos é o tempo de três cursos de graduação em uma universidade – uma escola contínua e sem folgas de mais de quase duas décadas lidando com as mais altas autoridades do Estado no judiciário, nesse tempo negociamos em mesa com mais 7 presidentes do Tribunal de Justiça, aprovamos PCCR em 2013, conseguimos auxílio saúde, alimentação, gratificação de pós graduação, construímos prédios pelo estado do Sindicato e uma sede linda em Rio Branco avaliada em mais de 3 milhões de reais. Durante a pandemia, levamos mais de 1 mil exames sorológicos IGG IGM quando nem mesmo o estado estava oferecendo, através de uma parceria com servidores, trouxemos mais de 2.500 exames de Porto Alegre e levamos a todos os municípios para servidores e familiares, eles contribuindo apenas com uma quantia simbólica de R$ 35 enquanto em municípios como Mâncio Lima e Feijó, o mesmo exame era oferecido por R$ 560. Levamos enfermeiros para a coleta de sangue e uma centrífuga laboratorial para conservar o sangue a tempo de retorno a capital. Em 2019, fomos recebidos com gás de pimenta na Assembleia Legislativa quando forçamos uma negociação de pontos da reforma da previdência durante um debate com a casa de mais de 32 dias”, conta o candidato.

Isaac foi o primeiro acreano a provocar uma revogação de lei ilegal na Assembleia Legislativa após denúncia feita ao Ministério Público Federal, além disso, através de uma ação junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), evitou extinção das Comarcas de Manoel Urbano, Porto Acre e Rodrigues Alves, anunciadas este ano pelo Tribunal de Justiça e que afetaria 52 mil acreanos.

Lutou ao lado do deputado, e agora candidato a senador, Dr. Jenilson Leite (PSB), na Assembleia Legislativa em 2019, contra a retirada de direitos dos servidores públicos durante a Reforma da Previdência. “A nossa principal bandeira de luta no Legislativo será a valorização dos servidores públicos através do apoio a bons PCCRs, além do plano quinquenal de valorização das carreiras civis do serviço público – ferramenta que possibilitará conjugar crescimento vegetativo da folha de servidores do Estado e organização orçamentária para valorização contínua dos servidores públicos”, explica.

Além disso, Isaac Ronaltti é militante da arte e da cultura, tendo produzido shows e álbuns musicais e isso está claro em seus projetos para um mandato na Aleac, que incluem apoio a produtores culturais, fiscalização para o cumprimento de leis existentes e incentivo ao retorno dos tradicionais festivais de música, teatro, artesanato, danças, culinária e patrimônio histórico.

“Também fui e sou produtor cultural, produzi CDs de bandas como a Survive, Caro John, Zebulom, Fire Angel, as coletâneas I e II do Tião Natureza, produzi diversos festivais como o Independência ou Rock, trazendo bandas nacionais a Rio Branco e no momento estou finalizando dois livros – um sobre a história do Rock em Rio Branco e o outro sobre a história do Rock em Porto Velho”, pontua Isaac.

O candidato a deputado estadual tem propostas que conciliam meio ambiente e produção através da aplicação de tecnologia e aproveitamento coletivo dos créditos de carbono.

“Meio ambiente será pauta também com a efetivação de lei que estabeleça que o Estado tem até 10 anos para criar mecanismos de tratamento dos esgotos da cidade para que não cheguem in natura no Rio Acre. A zona rural é um preocupação. Aliar tecnologia, respeito ao meio ambiente e aplicação da internet das coisas e da inteligência artificial será um passo importante para avançarmos na produção, gerar riqueza e renda e proteger o meio ambiente”, finaliza.