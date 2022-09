Jacaré gigante é abatido por moradores no rio Purus

Os moradores do rio Purus, na altura do seringal Novo Amparo, abateram neste sábado (10) um grande jacaré que surgiu nas proximidades de uma cachoeira. Segundo informações, temendo algum tipo de ataque por parte do animal os ribeirinhos decidiram matá-lo, visto que, o local é frequentado assiduamente, principalmente nessa época do ano.

O animal mediu 5 metros de tamanho. Após o abate, o jacaré foi retirado de dentro do rio e colocado em uma espécie de praia.

Quem passou pelo local ficou impressionado já que não é todo dia que um réptil desse tamanho é encontrado na referida região.