Jacarés não estão invadindo praias do Brasil; vídeo foi gravado no Pantanal

O apresentador e radialista norte-americano Ken Rutkowski compartilhou um vídeo no Twitter alegando que, no Brasil, “uma invasão de crocodilos inundou uma das praias, com centenas, até milhares” de répteis. O vídeo é real e foi gravado no Pantanal de Mato Grosso do Sul, mas as informações da legenda de Ken são inverídicas. Assista ao vídeo acima.