Jatinho e “rei do camarote”: veja os pedidos de Messi para o Barcelona

O jornal espanhol El Mundo divulgou as exigências de Lionel Messi para ficar no Barcelona em 2020. Dentre os pedidos inusitados do craque argentino, estariam um camarote particular para a sua família e para a de Luis Suárez no Camp Nou. Outro pedido incluía um bônus de assinatura de £ 8,7 milhões (aproximadamente R$ 40 milhões), além de um jatinho particular para levar sua família de volta à Argentina para celebrar o Natal.

A publicação também afirma que Messi exigiu um bônus de 10 milhões de euros na assinatura do novo contrato depois de aceitar um corte salarial de 20% em 2020-21 devido à pandemia de Covid-19, além de um bônus de 10 mil euros para quando quisesse deixar o clube. O jornal relatou que o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, teria aceitado as condições impostas por Messi. No entanto, passados uns dias, o time acabou voltando atrás em algumas exigências impostas. O clube acabou não querendo baixar a cláusula de rescisão do jogador e também não aceitou o pagamento de 10 milhões de assinatura do contrato. Lionel Messi, família e empresários não gostaram da situação e acabaram rejeitando a proposta, provocando o fim das negociações. O vazamento enfureceu a equipe do jogador, que disse que estaria tentando preparar um processo contra o El Mundo como resultado, de acordo com o RAC1.