Jenilson defende fomento da telemedicina diz que vai lutar no Senado por mais recursos para o SUS

Médico infectologista, o candidato a senador Dr. Jenilson Leite (PSB) disse, em entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (20), que a falta de médicos especialistas no Acre é um problema que tem solução: “Se não aumentarmos os investimentos e colocarmos mais dinheiro no SUS, vamos continuar com essa fila interminável por atendimento. Por isso que como futuro senador, eu irei me dedicar muito para que no Acre possamos ter mais recursos na saúde”, disse.

Sobre o tratamento para pessoas com espectro autista (TEA), o candidato afirmou que o estado tem falhado na prestação desse serviço. “É um tratamento caro, pois existe uma série de exames e triagens até o diagnóstico, muitas vezes a mãe vem do interior e faz um exame em um local, demora, aí vai fazer outro exame, já é em outro local e precisamos centralizar isso, aumentando também a quantidade de médicos e terapias ofertadas para que essas crianças se desenvolvam melhor”, afirmou.

Na opinião do candidato, uma maneira de desafogar essa demanda é a telemedicina: “Dá a oportunidade de que aquelas mães do interior possam acessar um neurologista para orientações sem precisar sair do interior. Precisamos ampliar isso, pois sabemos que a quantidade de neuropediatras no Acre e no Brasil é pequena, então se não aumentarmos a capacidade de atender com recursos como a telemedicina, vamos continuar com esses pacientes desassistidos”, avaliou.

Confira a entrevista: