Jogos da Juventude: acreanos ficam em 4º lugar no vôlei de praia; confira

A dupla acreana compôs o grupo B na primeira fase e se classificou em primeiro com duas vitórias por 2 sets a 0 sobre as duplas do Pará e Mato Grosso. A primeira com parciais 21 x 8 e 21 x 11 e a segunda de 21 x 12 e 21 x 13.

Nas quartas de final, os acreanos venceram os piauienses André Oliveira e João Gabriel por 2 sets a 0 com parciais 21 a 8 e 21 a 12, mas acabaram sendo derrotados nas semifinais pela dupla Raylan Martins e Jorge Henrique, de Roraima, por 2 sets a 0 com duas parciais de 21 x 12.

Apesar do quarto lugar, o Acre garantiu o acesso para primeira divisão da modalidade em 2023 ao lado de Roraima, Espírito Santo e Amapá.

Dupla feminina cai na 1ª fase

Ituane Silva e Queule Barbosa representaram o Acre no naipe feminino da modalidade, mas foram eliminadas precocemente na primeira fase.

As acreanas estrearam contra Luna Marina e Vanessa Cordeiro, de Pernambuco, e foram superadas por 2 sets a 0 com parciais 21 x 5 e 21 x 8. Depois, perderam para dupla Júlia Wieczorek e Ana Clara, do Tocantins, pelo mesmo placar, mas com parciais 21 x 5 e 21 x 10.