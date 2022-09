Jojo Todynho desconversa após suposta crise no casamento vazar

Recentemente, o casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza virou assunto na web. Os boatos eram que a cantora e o militar estariam vivendo uma crise no relacionamento. Os rumores se fortaleceram ainda mais após um vídeo no qual o jornalista Matheus Baldi abre o jogo sobre a história, sem citar nomes. No entanto, ele deu uma pista ao final e todos ligaram a fofoca a Jojo Todynho.

Dessa forma, a funkeira veio a público através do seus Stories para cessar os burburinhos. Enquanto arrumava o cabelo e se maquiava, Jojo Todynho fez um desabafo, relatando falta de paciência. Primeiramente, ela deixou claro que o que ela precisa dizer, ela fala na cara.

“E gente, por favor, para de ficar especulando ou inventando história,” pediu, “que eu nem em casa eu to, nem no Rio eu to. Nem tempo pra ficar ligando pra ninguém eu tenho. E graças a Deus eu to muito ocupada, eu perco tempo agora com coisa que me acrescenta, o que não me acrescenta eu não perco meu tempo”, declarou.

Sem citar se a crise realmente está acontecendo ou não, Jojo Todynho apenas desconversou e pediu que as especulações tivessem um fim. “Então por favor, gente, me poupe. Me poupe porque eu não to boa, então poupe minha paciência, que vocês sabem que eu já não tenho”, finalizou.

Vale lembrar que a versão contada por Matheus Baldi revela que uma cantora polêmica estaria vivendo alguns problemas com o marido. “O que me explicaram é que os dois se gostam muito, mas que de um tempo pra cá ela tem reclamado com algumas pessoas próximas de que ele já não é mais a mesma pessoa”, disse o jornalista. “Ele sempre foi muito gentil, educado, só que não anda tratando ela tão bem, tem sido até um pouco grosseiro com ela, e ela tem ficado triste com isso”.

Apesar de não ter citado o nome de Jojo Todynho, o jornalista fez uma brincadeira no final do vídeo, indicando de quem estava falando. “Como chama mesmo aquele achocolatado que vem na caixinha?”, perguntou Matheus Baldi, se referindo a bebida Todynho. É é claro que o público matou a charada.