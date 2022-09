Jorge e Marcus são condenados a direito de resposta no horário eleitoral por fake news contra Gladson

Os candidatos ao Governo, Jorge Viana, e Marcus Alexandre, a vice, ambos da coligação encabeçada pelo PT, foram condenados a perder 1 minuto de tempo nos programas de rádio e TV do horário eleitoral gratuito por fake News contra o Governo do Estado e a candidatura à reeleição do governador Gladson Cameli.

A condenação é do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a partir de recursos a coligação “Para Fazer Mais”, encabeçada por Gladson, Mailza e Ney Amorim como o candidato a senador que mais cresce nas pesquisas de opinião pública.

As Fake News do PT atribuíam a Gladson Cameli e seus aliados a destruição dos canteiros de meios fios da ciclovia da Via Chico Mendes, no Segundo Distrito da capital acreana. As obras no local vêm sendo executadas pela Prefeitura Municipal, na gestão de Tião Bocalom, que apoia o candidato do PSD, Sérgio Petecão. A acusação infundada e mentirosa foi proferida pelo candidato Jorge Viana.

De acordo com o entendimento da Justiça Eleitoral, o caso foi registrado no último dia 2 de setembro, às 18 horas. “Fato sabidamente inverídico e que atinge os representados, a ensejar direito de resposta”, anotou o magistrado que acatou a denúncia. Foi a primeira cessão de direito de resposta da atual campanha eleitoral.