Jorge Viana e Marcus Alexandre lançam maior programa de obras públicas e geração de empregos

O candidato ao governo pela Federação da Esperança Acre, Jorge Viana (PT), lançou o programa mais obras, mais empregos.

Jorge e Marcus detalharam durante programa eleitoral que foi ao ar nesta segunda-feira, 19, seus compromissos que visam aquecer a economia e gerar empregos através da infraestutura.

“Nossos jovens não vão mais ter que ir embora, deixando suas famílias, para trabalhar em outros Estados. Quem vai ter que ir embora são as empresas de Manaus”, garante o candidato ao governo.

Marcus Alexandre (PT), candidato a vice-governador, acrescenta que entre os compromissos também está a realização de programa habitacional nos 22 municípios do Acre. Com meta de construção de ao menos 10 mil moradias na capital acreana.

O candidato ao governo diz ainda que está pactuado a construção do segundo anel viário em Rio Branco, ligando o bairro Belo Jardim ao Custódio Freire.

Já na região do Vale do Juruá, a prioridade será a construção da ponte que liga Rodrigues Alves à BR-364.

No Alto Acre, o compromisso é construir a segunda ponte metálica, interligando e Epitaciolândia e Brasiléia e ainda, a conclusão do anel viário de Brasiléia. Em Xapuri, a prioridade é a conclusão da ponte da Sibéria. No Vale do Iaco, a prioridade fica por conta da construção da ponte de Sena Madureira.

“Além disso, teremos vias interbairros, em Rio Branco e o viaduto da corrente, na BR-364. Nosso compromisso também é ter parques urbanos em todos os municípios e centros olímpicos nas cinco regionais e em cada município, ter um centro esportivo”, detalhou o ex-prefeito.

A área da saúde também terá destaque nas ações de infraestrutura, com investimento em cinco hospitais nas regionais.

Para alavancar a produção rural e a economia, o compromisso de Jorge Viana é investimentos na recuperação de ramais e pavimentação de estradas estaduais.

“O Programa Estadual de Ramais vai garantir patrulha nas cinco regionais do Acre”, informa Marcus Alexandre.